Взрывы у телевышки в Киеве: удар прогремел возле посольства Казахстана

КИЕВ. КАЗИНФОРМ - Взрывы прогремели у телевышки в Киеве рядом с посольством Казахстана. Об этом СМИ сообщил посол Казахстана в Украине Дархан Калетаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил посол, 1 марта у телевышки в Киеве прогремели взрывы, в свою очередь посольство Казахстана находится в 800 метрах от произошедшего ракетного удара.

«Всю ночь слышны были автоматные выстрелы. Все наши граждане находились у нас в подвале. Пострадавших среди казахстанцев нет», - рассказал журналистам Дархан Калетаев.

Также посол заявил, что вопрос эвакуации казахстанского посольства на данный момент не рассматривается.

«Сейчас если мы уедем, то что делать казахстанцам, которые не успели вернуться на родину? Сейчас, например, за час до отправки автобуса люди только начинают звонить и спрашивать, что им делать. Люди ведь в разных регионах находятся. Многие до нас даже в Киеве не могут добраться. Если мы уедем, как им быть?», - отмечет посол Казахстана в Украине.

Согласно последней информации посольства Казахстана в Украине, из Киева до Львова выехали еще три автобуса.

«Сегодня из Киева до Львова выехали еще 3 автобуса с гражданами, организованные Посольством РК в Украине», - говорится в сообщении посольства.



