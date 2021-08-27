Взрывы на складе боеприпасов в Жамбылской области: 28 пострадавших в больницах, 6 - в тяжелом состоянии

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 08.00 часов 27 августа в больницах региона находятся 28 пострадавших в результате взрыва на складе инженерных боеприпасов, которое произошло 26 августа около 19.00 в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе. Шесть человек - в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Для оказания скорой медицинской помощи задействовано 37 бригад скорой медицинской помощи, среди них 3 бригады медицинской авиации. Из них 1 бригада дежурит в школе №5 города Тараз, 1 бригада в Таразском политехническом колледже, куда с села Базарбай Байзакского района ранее было эвакуировано 226 человек.

«Задействовано 32 врача, среди них врачи травматологи, нейрохирурги, хирурги, реаниматологи и другие, 56 средних медицинских работников. Медикаментами обеспечены», - проинформировали в акимате.

Кроме того, по состоянию на 08.00 часов 27 августа в пунктах временной эвакуации в регионе находятся 171 человек, для них созданы необходимые условия и им предоставлен завтрак.

В единую диспетчерскую службу Жамбылской области поступило всего 473 обращений. Из них 265 обращений поступило по короткому номеру «109», 190 обращений поступило через мессенджер «What`s app».

Часто поступают вопросы по нижеперечисленным темам:

- Информация об эвакуации жителей;

- Состояние склада в воинской части (информация касательно взрыва, тушение пожара).

Глава Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, министр обороны Нурлан Ермекбаев и министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин на данный момент находятся на месте происшествия для уточнения плана дальнейших действий.

Ранее сообщалось, что продолжающийся пожар на складе инженерных боеприпасов может быть вызван сгоранием хранящегося там тротила.

По данным пресс-службы акимата области, по состоянию на 26 августа 23.30 ч. в Таразскую городскую больницу №1 и в Байзакскую районную центральную больницу поступило 66 человек.

Все дороги к месту происшествия, в том числе железная дорога перекрыты.

Эвакуируется населения близлежащих сел Базарбай, Үш-Бұлақ, Жаңатұрмыс.

С целью охраны общественного порядка и недопущения мародерства организовано патрулирование эвакуированных населенных пунктов.

На месте происшествия создан оперативный штаб. Министром обороны, министр по чрезвычайным ситуациям и комиссия оборонного ведомства находятся на месте.

К жителям Тараза и сел близ происшествия обратился Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Принимаются все меры по ликвидации ЧС, сообщил ранее заместитель акима Жамбылской области Даулет Карибек.

В областном центре подготовлено более 400 мест для эвакуированных из зоны аварии. Дополнительно может быть развернуто еще 1000 койко-мест.

Специально для предоставления информации по волнующим граждан вопросам, связанных с этой ситуацией:

- можно позвонить на номер 109;

- можно отправить сообщение на линию WhatsApp

8-778-810-91-09.

Также вы можете позвонить на горячую линию по телефону 8 (7262) 51-41-67.



