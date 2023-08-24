Взрывных устройств в двух казино Конаева не обнаружено

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В полицию сегодня поступило сообщение о заложенной бомбе в двух казино, расположенных в Конаеве, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Видео эвакуации сотрудников и посетителей ранее появилось в сети.

«По указанному факту незамедлительно выехала следственно–оперативная группа и оповещены другие специальные службы, эвакуированы 12 человек из числа посетителей и 240 работников казино. В ходе обыска саперами взрывных устройств и механизмов не обнаружено. Данный факт был зарегистрирован в городской полиции по статье 273 УК РК (заведомо ложное сообщение об акте терроризма)», - сообщил начальник департамента полиции Алматинской области Бауржан Аленов.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен гражданин С. 2007 года рождения. В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия, направленные для объективного, полного и всестороннего исследования инцидента.

Ранее сообщалось о бомбе в казино «CashVille» в курортной зоне «Бурабай» Акмолинской области.