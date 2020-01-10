Новости
Взрывное устройство в Esentai Mall не обнаружено - полиция
10 Января 2020 18:40
Поделиться:
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Взрывное устройство в ресторане быстрого питания в ТЦ «Esentai Mall» не обнаружено, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеБомбу искали в торгово-развлекательном центре Шымкента Перед жилым домом в Усть-Каменогорске откопали взрывчатку
«В ходе проведенной проверки взрывное устройство в этом торговом центре не обнаружено», - сообщили в пресс-службе департамента полиции города.
В полиции дополнили, что в других филиалах ресторана быстрого питания поиски все ещё продолжаются.
Сейчас оцеплены рестораны, находящиеся по улице Жарокова-Дунаевского и Алтынсарина-Шаляпина.
Ранее сообщалось, что из ТЦ «Esentai Mall» в Алматы экстренно эвакуируют посетителей из-за сообщения о заминировании одного из ресторанов быстрого питания.
Ключевые слова: Алматы, Происшествия, МВД РК,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Работников Инспекции транспортного контроля по Алматы подозревают в коррупции
- Чужую квартиру сдала в аренду более чем 20 лицам мошенница в Алматы
- Авария на теплотрассе в Караганде: трое рабочих госпитализированы с ожогами
- Свыше 500 многодетных семей планируют обеспечить жильем в Алматы
- Предварительную причину аварии на теплотрассе озвучили в Караганде
- Эвакуация посетителей торгового центра в Алматы - в здании Esentai Mall идет проверка
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047