Взрывное устройство в Esentai Mall не обнаружено - полиция

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Взрывное устройство в ресторане быстрого питания в ТЦ «Esentai Mall» не обнаружено, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе проведенной проверки взрывное устройство в этом торговом центре не обнаружено», - сообщили в пресс-службе департамента полиции города.

В полиции дополнили, что в других филиалах ресторана быстрого питания поиски все ещё продолжаются.

Сейчас оцеплены рестораны, находящиеся по улице Жарокова-Дунаевского и Алтынсарина-Шаляпина.

Ранее сообщалось, что из ТЦ «Esentai Mall» в Алматы экстренно эвакуируют посетителей из-за сообщения о заминировании одного из ресторанов быстрого питания.