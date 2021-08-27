Взрыв в Жамбылской области: для предпринимателей создана горячая линия

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Директор региональной палаты предпринимателей Жамбылской области вошел в оперативный штаб под председательством акима Жамбылской области. Утром представители штаба выехали в Байзакский район и начали обход пострадавших, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт НПП «Атамекен».

«Сейчас формируется список. После полного анализа места происшествия информация о пострадавших субъектах бизнеса будет сообщена дополнительно. Для предпринимателей создана горячая линия. Просим звонить по номеру 109, а также +77262513525, также данные можно оставить в колл-центре Нацпалаты 1432», – сообщил директор РПП Жамбылской области Еркин Атымтаев.

По предварительным данным пострадали 11 объектов бизнеса, среди которых кафе, магазины, автозаправочная станция, автокемпинг.

В Байзакском районе проживают 2 сотрудника регионального представительства «Атамекен» и 4 эксперта филиала Палаты предпринимателей Байзакского района.

«Мы рады, что наши сотрудники и их семьи не пострадали. Они остались в своих домах, мы постоянно поддерживаем с ними связь», - добавил Еркин Атымтаев.

Напомним, 26 августа 2021 года около 19.00 в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе, произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов, а затем взрывы. Произошло более 10 взрывов. Число жертв взрывов в Жамбылской области возросло до пяти

человек. Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев 27 августа на брифинге в РСК рассказал об эвакуации жителей близлежащих сел после взрывов на складе боеприпасов.

По состоянию на 08.00 часов 27 августа, в больницах региона находятся 28 пострадавших, шесть человек - в тяжелом состоянии.

Глава Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, министр обороны Нурлан Ермекбаев и министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин на данный момент находятся на месте происшествия для уточнения плана дальнейших действий.

Ранее сообщалось, что продолжающийся пожар на складе инженерных боеприпасов может быть вызван сгоранием хранящегося там тротила.

По данным пресс-службы акимата области, по состоянию на 26 августа 23.30 ч. в Таразскую городскую больницу №1 и в Байзакскую районную центральную больницу поступило 66 человек.

Все дороги к месту происшествия, в том числе железная дорога перекрыты.

Эвакуируется населения близлежащих сел Базарбай, Үш-Бұлақ, Жаңатұрмыс.

С целью охраны общественного порядка и недопущения мародерства организовано патрулирование эвакуированных населенных пунктов.

К жителям Тараза и сел близ происшествия обратился Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.