Взрыв в Петропавловске: помощь пострадавшим пообещал аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов пообещал, что людям, пострадавшим от взрыва газового баллона, окажут помощь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона приехал на место ЧС. Он выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления людям, которые сейчас находятся в больнице. Аким области подчеркнул, что сейчас необходимо провести обследование дома.

«Мы должны оперативно восстановить здание. Для этого из бюджета города будут выделены средства. Всем собственникам квартир будет оказана единовременная финансовая помощь. Ни один человек не останется без внимания. Чтобы предупредить в дальнейшем такие ситуации, обращаюсь к предпринимателям: категорически запрещается использование газовых баллонов в многоэтажных домах. Будет создана комиссия, в которую войдут представители прокуратуры, департамента по чрезвычайным ситуациям, палаты предпринимателей, бизнеса, общественности, акимата города. Проверим все помещения, которые находятся в многоэтажных домах на предмет использования газовых баллонов. Такого впредь не должно повториться», - сказал К.Аксакалов.

Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Рамиль Камалов пояснил, что субъекты малого бизнеса являются объектами незначительной степени риска. С 2015-го года их не проверяют. К тому же с 1-го января 2020-го года введен мораторий на проверки субъектов микро и малого бизнеса.

Напомним, 21 февраля в Петропавловске произошел взрыв газа в кафе, расположенном на первом этаже жилого дома. Два человека погибли: 24-летний мужчина в реанимации, тело второго погибшего – женщины – нашли позднее под завалами. Из дома эвакуировали 120 человек. Прокуратура области сообщила о возбуждении уголовного дела.