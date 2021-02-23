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    14:18, 23 Февраль 2021 | GMT +6

    Взрыв в Петропавловске: начались восстановительные работы в пострадавшем доме

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Петропавловска Булат Жумабеков сообщил о начале восстановительных работ в разрушенном от взрыва газа доме по улице Интернациональной, 21, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Пока в доме устанавливают выбитые окна и двери, реанимируют коммуникации.

    «Подрядные организации приступили к ремонту отопительного элеваторного узла и подачи теплоэнергии в дом. Также параллельно ведутся работы по установке окон, дверей и восстановлению внутренних сетей электричества», - написал в Facebook Б.Жумабеков.

    Напомним, 22 февраля на брифинге градоначальник рассказал о том, что восстанавливать дом будут после техобследования. Шесть строительных организаций города готовы к этим работам.

    Взрыв газа на первом этаже жилого дома произошел 21 февраля. Погибли два человека. Как сообщили в департаменте полиции, арендатор и сотрудница кафе. Более 10 человек пострадали. Из пятиэтажки эвакуировали 120 человек.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
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