Взрыв в Петропавловске: начались восстановительные работы в пострадавшем доме

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Петропавловска Булат Жумабеков сообщил о начале восстановительных работ в разрушенном от взрыва газа доме по улице Интернациональной, 21, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пока в доме устанавливают выбитые окна и двери, реанимируют коммуникации.

«Подрядные организации приступили к ремонту отопительного элеваторного узла и подачи теплоэнергии в дом. Также параллельно ведутся работы по установке окон, дверей и восстановлению внутренних сетей электричества», - написал в Facebook Б.Жумабеков.

Напомним, 22 февраля на брифинге градоначальник рассказал о том, что восстанавливать дом будут после техобследования. Шесть строительных организаций города готовы к этим работам.

Взрыв газа на первом этаже жилого дома произошел 21 февраля. Погибли два человека. Как сообщили в департаменте полиции, арендатор и сотрудница кафе. Более 10 человек пострадали. Из пятиэтажки эвакуировали 120 человек.