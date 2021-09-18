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    16:29, 18 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Взрыв в Капшагае прокомментировали в акимате

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Плановые взрывные работы в карьере строительного камня на территории Капшагая напугали казахстанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео распространяется в сети.

    В акимате Капшагая сообщили, что в Капшагайском регионе на территории ТОО «Genko Stroy» (карьер строительного камня «Капшагайское-2») произведен плановый взрыв с целью рыхления каменных грунтов,

    «Данные работы проводило ТОО «Нартас», имеющее разрешение на производство взрывных работ. Плановый взрыв проводился с соблюдением техники безопасности, на допустимом расстоянии от жилых строений и стратегических объектов (войсковых частей и складов)», - ответили в акимате.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Алматинская область Происшествия
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