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Взрыв в Арыси: уголовные дела объединены в одно

8 Июня 2020 17:02
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Взрыв в Арыси: уголовные дела объединены в одно

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель министра обороны РК Бакыт Курманбаев рассказал, как продвигается судебный процесс по делу о взрыве в Арыси, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В мае начался судебный процесс по делам, возбужденным по факту взрывов на складе боеприпасов в Арыси. Возбужденные дела объединены в одно. Все остальные вопросы я комментировать не могу, это прерогатива судебного производства», - сказал Бакыт Курманбаев в ходе встречи с журналистами.

Ранее сообщалось, что на скамье подсудимых по делу о взрывах в Арыси 16 высокопоставленных военнослужащих. Им вменяют сразу несколько обвинений за нарушение правил обращения со взрывчатыми веществами и халатность.

Напомним, 24 июня 2019 года произошел взрыв на складе боеприпасов в воинской части, дислоцирующейся в городе Арыси Туркестанской области. В результате взрывов погибли 3 человека - житель Арыси и два военнослужащих.


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Ключевые слова: Туркестанская область, Армия, ЧП в Арыси,
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Автор:

Серик Сабеков

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