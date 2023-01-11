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Взрыв произошел в котельной в Талдыкоргане

11 Января 2023, 15:51
Взрыв произошел в котельной в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Талдыкоргане произошел взрыв отопительного котла в двухэтажном здании котельной в микрорайоне Жетысу, причина устанавливается, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео последствий взрыва в котельной появилось в соцсетях.

В акимате города сообщили, 11 января в 12:55 в микрорайоне Жетысу, в двухэтажном здании квартальной котельной №1 произошел хлопок отопительного котла с последующим разрушением оконных блоков (без горения). Причина устанавливается.

«Всего на момент происшествия работал один котел, на данный момент производится запуск резервного котла. Жертв и пострадавших нет. Температура воздуха -11 градуса. Подача на теплотрассе - 52 градуса. Рабочая температура будет восстоновлена в течение часа», - отметили в пресс-службе акимата города.

По данным акимата, котельной отапливалось 70 многоквартирных и 112 частных домов, а также 97 прочих объектов и восемь бюджетных организаций.


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