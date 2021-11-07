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Взрыв произошел в Актау
7 Ноября 2021 23:03
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АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Взрыв произошел в Актау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.
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«В 22:25 в УКС ДЧС Мангистауской области поступила информация от старшего диспетчера «101» о том, что по адресу: г. Актау, микрорайон 29«а» при неизвестных обстоятельствах произошел взрыв, в результате произошло полное разрушение строения. Информация о пострадавших не поступала. Причина взрыва и площадь разрушения устанавливаются.
Выезжали 5 единиц техники и 17 сотрудников ДЧС, 3 работника и 1 единица техники ГУ «ЦМК» .
В Сети появилось видео взрыва и после взрыва.
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