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Взрыв произошел в Актау

7 Ноября 2021 23:03
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Взрыв произошел в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Взрыв произошел в Актау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

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«В 22:25 в УКС ДЧС Мангистауской области поступила информация от старшего диспетчера «101» о том, что по адресу: г. Актау, микрорайон 29«а» при неизвестных обстоятельствах произошел взрыв, в результате произошло полное разрушение строения. Информация о пострадавших не поступала. Причина взрыва и площадь разрушения устанавливаются.

Выезжали 5 единиц техники и 17 сотрудников ДЧС, 3 работника и 1 единица техники ГУ «ЦМК» .

В Сети появилось видео взрыва и после взрыва.




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#Происшествия   #Видео   #Мангистауская область   #МЧС  
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