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    14:04, 28 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Взрыв прогремел в жилом доме в Швеции: 25 человек госпитализировано

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    СТОКГОЛЬМ. КАЗИНФОРМ – Сегодня утром около 25 человек были госпитализированы в результате взрыва в жилом доме в Шведском городе Гётеборг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Reuters.

    На месте взрыва работают полицейские. По сообщениям университетской больницы Сальгренска, среди пострадавших с серьезными травмами были госпитализированы три женщины.

    На месте были задействованы аварийно-спасательные службы для эвакуации и борьбы с пожаром.

    В результате взрыва пострадали несколько квартир и лестничных пролетов. На данный момент причина взрыва уточняется. Несколько сотен людей были эвакуированы с близлежащих территорий взрыва и пожара.

    Уточняется, что точная причина взрыва пока неизвестна. Однако сообщается о растущей преступности среди различных групп с использованием взрывчаток и оружий в стране.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Европа Происшествия Мировые новости Швеция Взрыв
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