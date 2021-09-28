Взрыв прогремел в жилом доме в Швеции: 25 человек госпитализировано

СТОКГОЛЬМ. КАЗИНФОРМ – Сегодня утром около 25 человек были госпитализированы в результате взрыва в жилом доме в Шведском городе Гётеборг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Reuters.

На месте взрыва работают полицейские. По сообщениям университетской больницы Сальгренска, среди пострадавших с серьезными травмами были госпитализированы три женщины.

На месте были задействованы аварийно-спасательные службы для эвакуации и борьбы с пожаром.

В результате взрыва пострадали несколько квартир и лестничных пролетов. На данный момент причина взрыва уточняется. Несколько сотен людей были эвакуированы с близлежащих территорий взрыва и пожара.

Уточняется, что точная причина взрыва пока неизвестна. Однако сообщается о растущей преступности среди различных групп с использованием взрывчаток и оружий в стране.