14 Августа 2022 17:01

Взрыв прогремел в ТЦ в Ереване

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – В ереванском ТЦ «Сурмалу» прогремел взрыв. По сообщению МЧС, в результате происшествия есть пострадавшие, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Около полудня в центре Еревана, в оптово-розничном центре «Сурмалу» прогремел взрыв, за которым последовало возгорание. МЧС Армении сообщает, что на место происшествия выехали в общей сложности десять единиц расчетов из пожарно-спасательных отрядов МЧС Армении.

«По предварительным данным, произошел взрыв, затем возгорание. Есть пострадавшие. Пожару присвоен третий уровень сложности», - говорится в сообщении МЧС Армении.

По сообщениям местных СМИ, в результате взрыва и пожара на территории ТЦ обрушилось здание. По одной из версий, обрушение произошло в здании магазина пиротехнической продукции.





Фото: gorodche.ru















