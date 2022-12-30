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Взрыв прогремел в ресторане в Турции: 7 человек погибли, 5 ранены

30 Декабря 2022, 22:00
Взрыв прогремел в ресторане в Турции: 7 человек погибли, 5 ранены

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере семь человек погибли, пять получили ранения в результате взрыва баллона с бытовым газом в ресторане в городе Назилли на западе Турции. Об этом сообщил журналистам губернатор провинции Айдын, где произошел инцидент, Хюсейн Аксой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на TRT.

Всего в ресторане находились свыше 20 человек.

По данным телекомпании TRT, взрыв произошел на кухне заведения в районе 15:30 по местному времени при замене баллонов. Пострадавшие доставлены в местные больницы, сообщается об их тяжелом состоянии.

Губернатор провинции Хусейн Аксой сообщил, что «есть первое заявление работника о том, что из баллона шел запах. Пока другой работник менял баллон, он сам выводил людей, и через короткое время произошел взрыв».

Прокуратура города Назилли заявила, что по данному инциденту начато расследование, для этого назначены 3 прокурора, а также были выданы ордера на задержание 5 человек, которые считаются виновными во взрыве.


Фото: twitter.com/sahmettinyuksel


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