Взрыв предотвратили в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Пожар произошел в доме в Баянаульском районе Павлодарской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На пульт 101 поступило сообщение о том, что, в селе Баянаул горит дом. По прибытию сотрудников ДЧС Павлодарской области к месту вызова было установлено, что на территории частного домовладения в саманно-камышиватом доме горят домашние вещи, мебель, деревянные двери на площади 28 квадратных метра», - сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

Командир отделения старшина гражданской защиты Д. Ибраев извлек два газовых баллона по 27 литров, тем самым он смог предотвратить взрыв.

«До прибытия подразделения 56-летняя хозяйка получила ожоги; медицинская служба 103 доставила ее в районную больницу, где ей оказали первую медицинскую помощь. От госпитализации отказалась», - добавили в ДЧС.

В тушении пожара приняли участие 6 сотрудников и 3 единицы техники. Причина пожара устанавливается. Локализовали пожар в 12:01, ликвидировали в 12:10.

