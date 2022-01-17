Взрыв нефтяных цистерн произошел в Абу-Даби, есть жертвы

АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ – Столичная полиция Объединенных Арабских эмиратов сообщила о пожарах на строительной площадке в международном аэропорту Абу-Даби и в промышленном районе Муссафа, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на информагентство WAM.

В полиции Абу-Даби проинформировали о том, что утром 17 января вспыхнул пожар на складских помещениях нефтяной компании ADNOC в районе Муссафа, который привел к взрыву трех цистерн с топливом.

В результате взрыва три человека погибли и шесть получили травмы легкой и средней степени тяжести. Среди погибших числятся 2 гражданина Индии и гражданин Пакистана.

Полиция предполагает, что причинами пожаров могли стать небольшие летающие объекты, «возможно принадлежащие к беспилотным устройствам».

«В ходе первоначального расследования на обоих объектах были обнаружены части небольшого самолета, которые могут быть обломками беспилотников, упавших в этих районах и ставших причиной взрыва и пожара», — заявили в полиции Абу-Даби, при этом уточнив, что значительных повреждений нанесено не было.

Как сообщается, к местам были направлены бригады компетентных органов, началось тушение пожара. По сообщениям полиции, компетентные органы начали широкое расследование причин пожара и сопутствующих ему обстоятельств.

Промышленная зона Муссафа расположена на юго-западе Абу-Даби и является одной из самых важных экономических зон в Эмиратах. В ней расположены различные заводы и старейший морской порт страны. Этот район также известен своими многочисленными промышленными компаниями и коммерческими объектами.

По сообщениям портала The New Arab, ответственность за инциденты взяла на себя йеменская группировка хуситов «Ансар Аллах».

Военный представитель хуситов заявил, что их группировка начала военную операцию «в глубине ОАЭ», пообещав выступить в течение ближайших часов с важным заявлением, передает AlJazeera.

Между тем, канал Al-Mayadeen, сославшись на свои источники, сообщил, что территория ОАЭ была атакована из Йемена 20 беспилотниками и 10 баллистическими ракетами.

Движение хуситов часто совершает трансграничные нападения на Саудовскую Аравию при помощи ракет и беспилотников, а также ранее заявляло о нескольких таких атаках на ОАЭ, что в основном отрицалось властями Эмиратов, передает Reuters.

ОАЭ ранее участвовала в войне в Йемене в составе сил международной коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией против группировок хуситов «Ансар Аллах».

Двумя неделями ранее ее члены захватили судно «Rwabee», плывшее под флагом ОАЭ у побережья Йемена.

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