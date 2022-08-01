1 Августа 2022 01:01

Взрыв на складе списанных боеприпасов произошел в Болгарии

СОФИЯ. КАЗИНФОРМ - Взрыв на складе списанных боеприпасов произошел в воскресенье в районе города Карнобат, в юго-восточной части Болгарии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой ТАСС.

Как сообщает телеканал bTV , склад находится на территории бывшей военной части, жертв и пострадавших нет.

Заместитель мэра города Стефка Иванова сообщила, что на месте происшествия начался пожар. Специалисты пожарной охраны будут готовы приступить к его тушению лишь после того, когда будет исключен риск новых взрывов, то есть не ранее чем через 24 часа.

В интервью bTV владелец склада, бизнесмен Эмилиян Гебрев сообщил, что «есть нарушение внешнего периметра складов оружия». Он уточнил, что территория складов охраняется специализированной охраной.