Взрыв на складе боеприпасов в Жамбылской области: выявлено снижение интенсивности пожара

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Министр обороны с наблюдательного поста, оборудованного комплексом беспилотных летательных аппаратов, провел оценку обстановки на складе инженерных боеприпасов, где вчера произошло возгорание и взрывы. Выявлено снижение интенсивности пожара, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Кроме того, министр обороны, министр по чрезвычайным ситуациям и аким Жамбылской области посетили лечебные учреждения, где находятся пострадавшие в результате пожара. Всего госпитализировано 28 человек, практически все они являются военнослужащими войсковой части. Для оказания медицинской помощи привлечен военный госпиталь Таразского гарнизона.

Должностные лица также ознакомились с условиями размещения эвакуированных жителей. Даны необходимые поручения по обеспечению всем необходимым.

Министерством обороны в Таразском гарнизоне создана группа для оказания психологической помощи и реабилитации военнослужащим, гражданскому персоналу и членам их семей, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации в Жамбылской области. Также, в Министерстве обороны и региональном командовании «Юг» созданы «Call-центры».

Напомним, 26 августа 2021 года около 19.00 в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе, произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов. Произошло более 10 взрывов. Названы фамилии 4 погибших при взрыве в Жамбылской области. Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев 27 августа на брифинге в РСК рассказал об эвакуации жителей близлежащих сел после взрывов на складе боеприпасов.

По состоянию на 08.00 часов 27 августа, в больницах региона находятся 28 пострадавших, шесть человек - в тяжелом состоянии.

Глава Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, министр обороны Нурлан Ермекбаев и министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин на данный момент находятся на месте происшествия для уточнения плана дальнейших действий.

Ранее сообщалось, что продолжающийся пожар на складе инженерных боеприпасов может быть вызван сгоранием хранящегося там тротила.

По данным пресс-службы акимата области, по состоянию на 26 августа 23.30 ч. в Таразскую городскую больницу №1 и в Байзакскую районную центральную больницу поступило 66 человек.

Все дороги к месту происшествия, в том числе железная дорога перекрыты.

Эвакуируется населения близлежащих сел Базарбай, Үш-Бұлақ, Жаңатұрмыс.

С целью охраны общественного порядка и недопущения мародерства организовано патрулирование эвакуированных населенных пунктов.

На месте происшествия создан оперативный штаб. Министром обороны, министр по чрезвычайным ситуациям и комиссия оборонного ведомства находятся на месте.

К жителям Тараза и сел близ происшествия обратился Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Принимаются все меры по ликвидации ЧС, сообщил ранее заместитель акима Жамбылской области Даулет Карибек.

В областном центре подготовлено более 400 мест для эвакуированных из зоны аварии. Дополнительно может быть развернуто еще 1000 койко-мест.

Специально для предоставления информации по волнующим граждан вопросам, связанных с этой ситуацией:

- можно позвонить на номер 109;

- можно отправить сообщение на линию WhatsApp

8-778-810-91-09.

Также вы можете позвонить на горячую линию по телефону 8 (7262) 51-41-67.



