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Взрыв газа в Караганде: эвакуированных жителей размещают в гостиницах

10 Января 2023, 23:16
Взрыв газа в Караганде: эвакуированных жителей размещают в гостиницах

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - На место ЧП прибыло руководство области. Сейчас эвакуированных граждан размещают в гостиницы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

10 января в 21:29 произошел пожар в 16-этажном одноподъездном 127-квартирном жилом доме после взрыва газа по проспекту Республики, 18/2 в Караганде.

«В квартире на восьмом этаже произошел взрыв газа с последующим горением и обрушением межэтажных плит перекрытия и перегородок (площадь устанавливается). Обнаружены тела трех человек (предположительно двух мужчин и женщины). Силами ДЧС из квартир подъезда с помощью спасательных колпаков спасено 11 человек (из них два ребенка). В 22:55 пожар ликвидировали. На месте задействованы 88 человек и 23 единицы техники подразделений МЧС. Для обогрева жильцов задействованы 3 Вахтовки ДЧС», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

На месте ЧП сейчас находится аким области Ермаганбет Булекпаев. Он сообщил, что эвакуированных жителей сейчас распределяют по гостиницам.

Фото: кадр из видео


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