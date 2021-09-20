Взрыв цистерны с бензином предотвратили огнеборцы Туркестанской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Огнеборцы Туркестанской области в 14.04 часов ликвидировали пожар в вагоне, в котором находилась цистерна с бензином 3,5 тонн, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Сегодня в 12.45 часов на пульт оперативного дежурного ДЧС Туркестанской области поступило сообщение о загорании одного вагона в с. Аксукент Сайрамского района вдоль трассы «Аксукент-Карабулак».

На место пожара незамедлительно направлены силы и средства ДЧС Туркестанской области по повышенному рангу №3.

По прибытию пожарных подразделений установлено при заправке цистерн на нефтебазе «КазТрансОйл» произошло загорание бензина в одной цистерне, объем бензина предварительно 3,5 тонн (количество 20 цистерн в составе).

В ликвидации пожара задействованы 47 сотрудников и 10 единиц техники, пожарный поезд ДЧС Туркестанской области и города Шымкента. По информации « 103 « в больницу с ожогами обратился один из работников нефтебазы 2000 г.р.



