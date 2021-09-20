РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:30, 20 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Взрыв цистерны с бензином предотвратили огнеборцы Туркестанской области

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Огнеборцы Туркестанской области в 14.04 часов ликвидировали пожар в вагоне, в котором находилась цистерна с бензином 3,5 тонн, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    Сегодня в 12.45 часов на пульт оперативного дежурного ДЧС Туркестанской области поступило сообщение о загорании одного вагона в с. Аксукент Сайрамского района вдоль трассы «Аксукент-Карабулак».

    На место пожара незамедлительно направлены силы и средства ДЧС Туркестанской области по повышенному рангу №3.

    По прибытию пожарных подразделений установлено при заправке цистерн на нефтебазе «КазТрансОйл» произошло загорание бензина в одной цистерне, объем бензина предварительно 3,5 тонн (количество 20 цистерн в составе).

    В ликвидации пожара задействованы 47 сотрудников и 10 единиц техники, пожарный поезд ДЧС Туркестанской области и города Шымкента. По информации « 103 « в больницу с ожогами обратился один из работников нефтебазы 2000 г.р.


    Теги:
    МЧС Туркестанская область Происшествия, ЧС Другие государственные органы Происшествия Взрыв
    Сейчас читают
    01:54, 02 Октябрь 2023
    Производство безалкогольных напитков выросло в Казахстане
    01:20, 02 Октябрь 2023
    Казахстан опустился в медальном зачете Азиады
    00:51, 02 Октябрь 2023
    Восемь казахстанских фильмов покажут на Ташкентском кинофестивале
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!