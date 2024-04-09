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    02:21, 09 Апрель 2024 | GMT +6

    Взрывные работы проводят на реках СКО

    Взрывные работы проводят на реках СКО
    Фото: кадр из видео

    Профилактические взрывные работы проводят на реках Северо-Казахстанской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    В целях профилактики ледовых заторов спасатели Туркестанской области оказали помощь Северо-Казахстанской области в взрывных работах на реке Аканбурлы близ села Чистополье района Габита Мусрепова.

    Взрывные работы
    Фото: кадр из видео
    Взрывные работы
    Фото: кадр из видео

    Общая площадь дробления льда составила 600 кв.м. Было использовано 40 кг взрывчатых веществ.

    Теги:
    ДЧС МЧС Северо-Казахстанская область Туркестанская область Регионы Казахстана Регионы Видео Реки Паводки
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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