Взрывные работы проводят на реках СКО

Профилактические взрывные работы проводят на реках Северо-Казахстанской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

В целях профилактики ледовых заторов спасатели Туркестанской области оказали помощь Северо-Казахстанской области в взрывных работах на реке Аканбурлы близ села Чистополье района Габита Мусрепова.

Фото: кадр из видео

Фото: кадр из видео

Общая площадь дробления льда составила 600 кв.м. Было использовано 40 кг взрывчатых веществ.