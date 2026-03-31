23:51, 30 Март 2026 | GMT +5
Взрывные работы провели на реке Бухтарма в ВКО
В районе села Коробиха Катон-Карагайского района на реке Бухтарма, на участке площадью 9000 кв.м, проведены взрывные работы, передает Kazinform.
— Проведенные работы позволят увеличить пропускную способность реки обеспечить беспрепятственный проход талой воды и ледяных масс, — отметил заместитель начальника ДЧС ВКО Амангельды Енсегенов.
Ранее мы писали о том, что в Восточном Казахстане области наблюдается повышение температурного фона, началось интенсивное снеготаяние.
В акимате области отметили, что ведется круглосуточный мониторинг по предупреждению паводков.
Спасатели проводят мониторинг вскрытия рек и объезд паводкоопасных участков с использованием беспилотных летательных аппаратов.