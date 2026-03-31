Взрывные работы провели на реке Бухтарма в ВКО

— Проведенные работы позволят увеличить пропускную способность реки обеспечить беспрепятственный проход талой воды и ледяных масс, — отметил заместитель начальника ДЧС ВКО Амангельды Енсегенов.

Ранее мы писали о том, что в Восточном Казахстане области наблюдается повышение температурного фона, началось интенсивное снеготаяние.

В акимате области отметили, что ведется круглосуточный мониторинг по предупреждению паводков.

Спасатели проводят мониторинг вскрытия рек и объезд паводкоопасных участков с использованием беспилотных летательных аппаратов.