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    Взрыв в спортклубе Нидерландов: есть пострадавшие

    На западе Амстердама (Нидерланды) в здании круглосуточного спортклуба произошел мощный взрыв, в результате которого пострадали семь человек, двое — в тяжелом состоянии, передает Kazinform со ссылкой на БЕЛТА.

    Взрыв в спортклубе Нидерландов: есть пострадавшие
    Фото: ТАСС

    Утром на месте происшествия сохранялась работа экстренных служб. Об этом сообщил телеканал NOS.

    — Инцидент произошел в ночь на пятницу в здании круглосуточного спортивного клуба. Из-под завалов спасатели извлекли семь пострадавших, двое из которых были госпитализированы в тяжелом состоянии, — сообщили в экстренной службе.

    Причины взрыва пока не установлены. По словам владельца спортклуба, на камерах наблюдения видно, что взрыв произошёл под полом здания, где, предположительно, находились газовые коммуникации и складские помещения.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством БЕЛТА.

    После происшествия были эвакуированы жители ближайшего девятиэтажного жилого дома. Подача газа в районе инцидента временно прекращена.

    Напомним, в акватории Приморского края (Россия) зафиксировано необычное для региона явление — массовый заход акул к побережью.

    Пострадавшие Нидерланды Происшествия Мировые новости Взрыв
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор