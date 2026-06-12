Взрыв в спортклубе Нидерландов: есть пострадавшие

На западе Амстердама (Нидерланды) в здании круглосуточного спортклуба произошел мощный взрыв, в результате которого пострадали семь человек, двое — в тяжелом состоянии, передает Kazinform со ссылкой на БЕЛТА .

Утром на месте происшествия сохранялась работа экстренных служб. Об этом сообщил телеканал NOS.

— Инцидент произошел в ночь на пятницу в здании круглосуточного спортивного клуба. Из-под завалов спасатели извлекли семь пострадавших, двое из которых были госпитализированы в тяжелом состоянии, — сообщили в экстренной службе.

Причины взрыва пока не установлены. По словам владельца спортклуба, на камерах наблюдения видно, что взрыв произошёл под полом здания, где, предположительно, находились газовые коммуникации и складские помещения.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством БЕЛТА.

После происшествия были эвакуированы жители ближайшего девятиэтажного жилого дома. Подача газа в районе инцидента временно прекращена.

Напомним, в акватории Приморского края (Россия) зафиксировано необычное для региона явление — массовый заход акул к побережью.