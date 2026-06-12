Нашествие акул зафиксировано у берегов Приморья в России

В акватории Приморского края зафиксировано необычное для региона явление — массовый заход акул к побережью. Об этом сообщил Telegram-канал Baza , передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Москве.

Отмечается, что рыбаки выловили акулу-мако в районе острова Путятина. Еще несколько крупных хищников были замечены в бухте Триозерье, где, по словам очевидцев, они следовали за катерами. Первоначально местные жители приняли животных за дельфинов, однако впоследствии предположили, что речь идет о белых акулах.

Эксперты связывают появление акул у берегов Приморья с изменениями в морской экосистеме.

Как пишет портал RuNews24, эксперты связывают происходящее с потеплением морской воды и изменениями в экосистеме. По мере прогрева моря в регион приходят новые виды рыб, в том числе сардина и тунец, за которыми следуют крупные морские хищники.

— Ключевую роль играет цепочка кормовых связей, которая разворачивается вслед за прогревом поверхностного слоя воды, — объяснила профессор Финансового университета при Правительстве РФ Надежда Капустина.

Она также подчеркнула, что расширению ареала акул способствует не только потепление, но и восстановление их популяции после многолетнего интенсивного вылова.

Ученые поясняют, что из многочисленных видов акул реальную опасность для человека представляют лишь несколько, в том числе белая акула, акула-мако и акула-молот.

Специалисты отмечают, что случаи появления крупных морских хищников у побережья Дальнего Востока пока остаются единичными, однако дальнейшие изменения климатических условий могут способствовать более частому появлению теплолюбивых видов в северных широтах.

Ранее сообщалось, что акулы стали реже нападать на людей.