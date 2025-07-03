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    15:32, 03 Июль 2025 | GMT +5

    Взрыв в локомотивном депо в Актобе: погибли двое рабочих

    На предприятии шли ремонтные работы. Двое рабочих, 1989 и 2000 годов рождения, были доставлены в больницу, однако спасти их не удалось, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Взрыв в локомотивном депо в Актобе: погибли двое рабочих
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    По информации пресс-службы ДЧС Актюбинской области, к моменту прибытия пожарных возгорание было уже ликвидировано, поэтому сотрудники ДЧС в тушении не участвовали. Инцидент произошёл на территории ТОО «Kamkor Locomotive».

    — Пострадавшие были срочно доставлены в реанимационное отделение многопрофильной областной больницы. Им была оказана вся необходимая медицинская помощь, велось круглосуточное наблюдение. Однако из-за тяжёлых травм сохранить им жизнь не удалось, — сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.

    По данным управления труда Актюбинской области, в соответствии с пунктом 4 статьи 188 Трудового кодекса РК, создана специальная комиссия по расследованию. По предварительным данным, в цехе, где проводились ремонтные работы, произошёл взрыв и возник пожар.

    — В связи с трагедией на ТОО «Kamkor Locomotive» предприняты все необходимые меры для оказания поддержки семьям погибших. Помощь оказана в организации похорон и поминальных мероприятий. Также направлены запросы во все банки второго уровня для выяснения наличия долгов, оформленных на погибших. Руководство филиала и компании рассматривает возможность оказания материальной помощи семьям погибших в рамках коллективного договора. ТОО «Kamkor Locomotive» выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших, — говорится в официальном заявлении компании.

    Отметим, что у рабочего 1989 года рождения осталось пятеро детей. Второй погибший, 25-летний сотрудник, не был женат.

    Ранее в Алматы двое электриков получили тяжелые ожоги после удара током.

    Теги:
    Регионы Казахстана Актобе Промбезопасность Актюбинская область Взрыв
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
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