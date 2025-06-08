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    13:23, 08 Июнь 2025 | GMT +5

    Взрыв в Актобе: эксперты проверяют пригодность дома

    Форма оказания помощи будет определена в зависимости от заключения специалистов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Ақтөбедегі жарылыс: Көпқабатты үйдің тұрғындарына жатақханадан бөлме дайындалды
    Фото: Алтынай Сағындықова/Kazinform

    Акимат города созвал специальную комиссию, и специалисты, уполномоченные определить состояние здания, приступили к работе.

    — В настоящее время на месте происшествия работают экспертные специалисты ТОО «КазИнжинирингЦентр». Для установления общего технического состояния данного дома и определения дальнейших мер поддержки для его жителей необходимо заключение экспертов. Часть жильцов временно размещена в общежитии. Они бесплатно обеспечены трехразовым питанием и средствами личной гигиены, — сообщила пресс-служба акима города.

    Напомним, вечером 4 июня в Актобе, в доме на проспекте Абая произошел взрыв, в результате которого погиб один человек.

    В доме, где произошел взрыв, в подъездах № 4, 5 и 6 отключено электричество. Жители временно разместились у родственников или в общежитии, предоставленном акиматом. На данный момент установлено, что повреждены шесть квартир.

    Теги:
    Актобе Взрыв
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
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