Взрыв в Актобе: эксперты проверяют пригодность дома

Акимат города созвал специальную комиссию, и специалисты, уполномоченные определить состояние здания, приступили к работе.

— В настоящее время на месте происшествия работают экспертные специалисты ТОО «КазИнжинирингЦентр». Для установления общего технического состояния данного дома и определения дальнейших мер поддержки для его жителей необходимо заключение экспертов. Часть жильцов временно размещена в общежитии. Они бесплатно обеспечены трехразовым питанием и средствами личной гигиены, — сообщила пресс-служба акима города.

Напомним, вечером 4 июня в Актобе, в доме на проспекте Абая произошел взрыв, в результате которого погиб один человек.

В доме, где произошел взрыв, в подъездах № 4, 5 и 6 отключено электричество. Жители временно разместились у родственников или в общежитии, предоставленном акиматом. На данный момент установлено, что повреждены шесть квартир.