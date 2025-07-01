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    11:14, 01 Июль 2025 | GMT +5

    Взрыв танкера у берегов Ливии: судно не перевозило казахстанскую нефть

    На танкере Vilamoura, перевозившем миллион баррелей нефти, произошел взрыв у берегов Ливии. В Министерстве энергетики РК заявили, что на борту была не казахстанская нефть, передает агентство Kazinform.

    Минэнерго
    Фото: gov.kz

    Ранее СМИ сообщали, что танкер мог перевозить казахстанскую нефть.  Согласно данным по отслеживанию судов, собранным Bloomberg, судно Vilamoura зашло в российский порт Усть-Луга в начале апреля, где загрузило казахстанскую нефть. В мае танкер также зашел в терминал Каспийского трубопроводного консорциума у российского порта Новороссийск, который также в основном отгружает казахстанскую нефть.

    — Инцидент произошел с частным танкером, последняя загрузка которого была произведена в одном из портов Ливии, информация о казахстанской нефти на борту в момент инцидента не соответствует действительности, — прокомментировали происшествие в Министерстве энергетики РК.

    Напомним, что танкер буксируют в Грецию, где по прибытии будет проведена оценка повреждений. По словам представителя компании-оператора TMS Tankers, в результате взрыва машинное отделение судна оказалось затоплено. Точная причина взрыва пока не установлена. Загрязнения окружающей среды в результате взрыва зафиксировано не было, весь экипаж в безопасности.

    Теги:
    Минэнерго РК Нефть Происшествия Мировые новости
    Мадина Гумарова
    Мадина Гумарова
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