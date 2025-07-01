Взрыв танкера у берегов Ливии: судно не перевозило казахстанскую нефть

Ранее СМИ сообщали, что танкер мог перевозить казахстанскую нефть. Согласно данным по отслеживанию судов, собранным Bloomberg, судно Vilamoura зашло в российский порт Усть-Луга в начале апреля, где загрузило казахстанскую нефть. В мае танкер также зашел в терминал Каспийского трубопроводного консорциума у российского порта Новороссийск, который также в основном отгружает казахстанскую нефть.

— Инцидент произошел с частным танкером, последняя загрузка которого была произведена в одном из портов Ливии, информация о казахстанской нефти на борту в момент инцидента не соответствует действительности, — прокомментировали происшествие в Министерстве энергетики РК.

Напомним, что танкер буксируют в Грецию, где по прибытии будет проведена оценка повреждений. По словам представителя компании-оператора TMS Tankers, в результате взрыва машинное отделение судна оказалось затоплено. Точная причина взрыва пока не установлена. Загрязнения окружающей среды в результате взрыва зафиксировано не было, весь экипаж в безопасности.