Взрыв танкера у берегов Ливии: судно не перевозило казахстанскую нефть
На танкере Vilamoura, перевозившем миллион баррелей нефти, произошел взрыв у берегов Ливии. В Министерстве энергетики РК заявили, что на борту была не казахстанская нефть, передает агентство Kazinform.
Ранее СМИ сообщали, что танкер мог перевозить казахстанскую нефть. Согласно данным по отслеживанию судов, собранным Bloomberg, судно Vilamoura зашло в российский порт Усть-Луга в начале апреля, где загрузило казахстанскую нефть. В мае танкер также зашел в терминал Каспийского трубопроводного консорциума у российского порта Новороссийск, который также в основном отгружает казахстанскую нефть.
— Инцидент произошел с частным танкером, последняя загрузка которого была произведена в одном из портов Ливии, информация о казахстанской нефти на борту в момент инцидента не соответствует действительности, — прокомментировали происшествие в Министерстве энергетики РК.
Напомним, что танкер буксируют в Грецию, где по прибытии будет проведена оценка повреждений. По словам представителя компании-оператора TMS Tankers, в результате взрыва машинное отделение судна оказалось затоплено. Точная причина взрыва пока не установлена. Загрязнения окружающей среды в результате взрыва зафиксировано не было, весь экипаж в безопасности.