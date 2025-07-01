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    10:50, 01 Июль 2025 | GMT +5

    Взрыв произошел на танкере с нефтью у берегов Ливии — СМИ

    На танкере Vilamoura, перевозившем миллион баррелей нефти, произошел взрыв у берегов Ливии, передает агентство Kazinform со ссылкой на Bloomberg.

    Взрыв произошел на танкер с нефтью у берегов Ливии — СМИ
    Фото: Michael van der Meer/MarineTraffic

    Танкер буксируют в Грецию, где по прибытии будет проведена оценка повреждений. По словам представителя компании-оператора TMS Tankers, в результате взрыва машинное отделение судна оказалось затоплено. Точная причина взрыва пока не установлена.

    Согласно данным по отслеживанию судов, собранным Bloomberg, судно Vilamoura зашло в российский порт Усть-Луга в начале апреля, где загрузило казахстанскую нефть. В мае танкер также зашел в терминал Каспийского трубопроводного консорциума у российского порта Новороссийск, который также в основном отгружает казахстанскую нефть.

    По словам представителя компании, загрязнения окружающей среды в результате взрыва зафиксировано не было, весь экипаж в безопасности.

    — Согласно данным компании Vanguard Tech, с начала года еще четыре судна подверглись взрывам. Все они незадолго до этого заходили в российские порты, — пишет Bloomberg.

    Теги:
    Нефть Происшествия Мировые новости
    Мадина Гумарова
    Мадина Гумарова
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