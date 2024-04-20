Взрыв произошел на военной базе в Ираке

Крупный взрыв произошел в ночь на субботу на военной базе в провинции Вавилон к югу от Багдада, принадлежащей иракским Силам народной мобилизации, передает корреспондент агентства Kazinform.

Силы народной мобилизации (СНМ) Ирака заявили, что их командный пункт подвергся мощному взрыву поздно вечером в пятницу.

Сообщается, что взрыв произошел на складе боеприпасов на военной базе СНМ на военной базе Калсо, расположенный недалеко от города Искандария в провинции Бабиль, примерно в 50 километрах к югу от Багдада.

Один боец СНМ был убит и шестеро получили ранения, сообщает Reuters со ссылкой на местную больницу.

В коротком заявлении, опубликованном СНМ, сообщается, что «взрыв произошел в штаб-квартире Сил народной мобилизации на военной базе Калсу в районе аль-Машру на шоссе, к северу от провинции Бабиль».

Силы народной мобилизации — это официальная военизированная организация, входящая в структуру иракских силовых органов и пользующаяся поддержкой Ирана. Она возникла во время борьбы против ИГИЛ как вооруженная группировка ополчения и позже была признана иракскими властями официальным органом безопасности.

СНМ начало расследование инцидента. На место прибыла следственно-оперативная группа. В заявлении организации отмечается, что «взрыв причинил материальный ущерб и ранения».

К данному часу неизвестно, кто несет ответственность за авиаудар.

Взрывы возле иракской столицы произошли через день после израильских ударов по военной базе в Исфахане в центральной части Ирана.

Между тем, Израиль сообщает, что не имеет никакого отношения к сообщениям о взрывах в Ираке в пятницу вечером. Об этом сообщил CNN израильский чиновник.

Официальный представитель США также заявил, что никакой военной активности США в Ираке не было.