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    07:31, 20 Апрель 2024 | GMT +6

    Взрыв произошел на военной базе в Ираке

    взрыв
    Фото: CNN

    Крупный взрыв произошел в ночь на субботу на военной базе в провинции Вавилон к югу от Багдада, принадлежащей иракским Силам народной мобилизации, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Силы народной мобилизации (СНМ) Ирака заявили, что их командный пункт подвергся мощному взрыву поздно вечером в пятницу.

    Сообщается, что взрыв произошел на складе боеприпасов на военной базе СНМ на военной базе Калсо, расположенный недалеко от города Искандария в провинции Бабиль, примерно в 50 километрах к югу от Багдада.

    Один боец СНМ был убит и шестеро получили ранения, сообщает Reuters со ссылкой на местную больницу.

    В коротком заявлении, опубликованном СНМ, сообщается, что «взрыв произошел в штаб-квартире Сил народной мобилизации на военной базе Калсу в районе аль-Машру на шоссе, к северу от провинции Бабиль».

    Силы народной мобилизации — это официальная военизированная организация, входящая в структуру иракских силовых органов и пользующаяся поддержкой Ирана. Она возникла во время борьбы против ИГИЛ как вооруженная группировка ополчения и позже была признана иракскими властями официальным органом безопасности.

    СНМ начало расследование инцидента. На место прибыла следственно-оперативная группа. В заявлении организации отмечается, что «взрыв причинил материальный ущерб и ранения».

    К данному часу неизвестно, кто несет ответственность за авиаудар.

    Взрывы возле иракской столицы произошли через день после израильских ударов по военной базе в Исфахане в центральной части Ирана.

    Между тем, Израиль сообщает, что не имеет никакого отношения к сообщениям о взрывах в Ираке в пятницу вечером. Об этом сообщил CNN израильский чиновник.

    Официальный представитель США также заявил, что никакой военной активности США в Ираке не было.

    — США сегодня не наносили авиаударов по Ираку, — подчеркивается в заявлении Центрального командования США.

     

    Теги:
    Ирак СМИ Иран Мировые новости Взрыв Конфликт
    Арсен Утешев
    Автор
    Арсен Утешев
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