Взрыв прогремел на заводе боеприпасов в Италии, людей эвакуировали

В городе Коллеферро, расположенном недалеко от Рима (Италия), произошел взрыв на заводе по производству боеприпасов. По предварительным данным, никто из находившихся на предприятии сотрудников не пострадал, передает Kazinform со ссылкой на ВВС .

На заводе группы KNDS Ammo Italy произошел пожар. Как пишет Corriere della Sera, в одном из цехов загорелся компактор — машина, которая спрессовывает порох.

Огонь затем распространился по заводу, что в итоге и привело к взрыву, который был слышен в соседних деревнях.

Пожарные и полиция прибыли на завод, когда там начался пожар, то есть еще до взрыва. Все 24 сотрудника завода, которые работали в этот день, в безопасности.

Близлежащие дороги закрыли из соображений безопасности.

— Ситуация находится под контролем, мы ждем подтверждения, что никто не погиб и не пострадал, — заявил мэр Коллеферро Джулио Каламита.

По его словам, в нескольких домах неподалеку от завода взрывной волной выбило окна.

— К счастью, взрыв произошел в нерабочий период, иначе случилась бы трагедия, — добавил он.

Ранее на Сицилии было нарушено авиасообщение из-за извержения вулкана Этна.