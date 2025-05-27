Взрыв прогремел на химическом предприятии на востоке Китая

Сведений о пострадавших в результате ЧП не поступало.

В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий ЧС.

Министерство по управлению чрезвычайными ситуациями КНР направило рабочую группу и специализированные поисково-спасательные силы, включая пожарных, медицинских экспертов и специалистов по обеспечению безопасности на производстве, с целью оказания помощи местным ведомствам в спасательных работах.

На место происшествия уже направлены более 200 местных пожарных.