РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:46, 27 Май 2025 | GMT +5

    Взрыв прогремел на химическом предприятии на востоке Китая

    Взрыв прогремел во вторник в цехе химического предприятия в провинции Шаньдун на востоке Китая. Об этом сообщает Xinhua, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Взрыв прогремел на химическом предприятии на востоке Китая
    Фото: кадр из видео

    Сведений о пострадавших в результате ЧП не поступало.

    В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий ЧС.

    Министерство по управлению чрезвычайными ситуациями КНР направило рабочую группу и специализированные поисково-спасательные силы, включая пожарных, медицинских экспертов и специалистов по обеспечению безопасности на производстве, с целью оказания помощи местным ведомствам в спасательных работах.

    На место происшествия уже направлены более 200 местных пожарных.

                                  

    Теги:
    Пожар Китай Заводы Мировые новости Взрыв
    Руслан Сулейменов
    Руслан Сулейменов
    Автор
    Сейчас читают