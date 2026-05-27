Взрыв на химическом заводе произошел в США: есть жертвы

Один человек погиб, еще девять числятся пропавшими без вести после взрыва цистерны с химикатами на заводе в городе Лонгвью, штат Вашингтон (США), передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на NBC News.

Инцидент произошел рано утром во вторник, 26 мая, на заводе Nippon Dynawave Packaging: случился разрыв резервуара с белым щелоком — химическим веществом, используемым в процессе производства целлюлозы.

Медицинский центр PeaceHealth St. John Medical Center принял девять пострадавших, в том числе одного пожарного. У пациентов наблюдаются травмы разной степени тяжести — от легких до критических. У некоторых диагностированы ожоги и повреждения дыхательных путей. Состояние только шестерых оценивается как удовлетворительное.

По данным пожарных, в обрушившемся резервуаре все еще находится химическая жидкость, что затрудняет спасателям доступ к пострадавшим.

Изначально власти сообщили, что объем резервуара составлял 80 тысяч галлонов (302,8 тыс. литров), однако позже уточнили, что в нем находилось около 900 тысяч галлонов белого щелока (3,4 млн литров).

Губернатор штата Вашингтон Bob Ferguson выразил соболезнования в связи с гибелью и ранениями людей и сообщил, что на место происшествия направлены сотрудники Департамента экологии штата.

Власти заявили, что непосредственной угрозы для близлежащих населенных пунктов нет, однако призвали жителей держаться подальше от завода.

На предприятии работают около тысячи человек. Завод производит материалы для салфеток, бумаги для печати, бумажных стаканчиков и тарелок, а также картонные коробки и контейнеры для молока и пищевых продуктов.

