В Южной Калифорнии эвакуируют 40 000 человек из-за угрозы взрыва химического резервуара

Власти Южной Калифорнии готовятся к возможной утечке или взрыву поврежденного резервуара с химикатами на аэрокосмическом предприятии, передает Kazinform со ссылкой на Associated Press.

Эвакуация 40 000 жителей продолжается в праздничные выходные по случаю Дня памяти, при этом сроки возвращения людей домой пока не определены.

Инцидент произошел на предприятии GKN Aerospace в городе Гарден-Гроув, примерно в 60 километрах к югу от центра Лос-Анджелеса. В четверг резервуар начал перегреваться и выделять испарения метилметакрилата — химического вещества, применяемого при производстве пластиковых компонентов для гражданской и военной авиации. По данным властей, в емкости находится от 22,7 до 26,5 тысячи литров вещества. Пострадавших нет.

Ситуацию осложняет неисправность клапанов сброса давления — они либо вышли из строя, либо оказались заблокированы, из-за чего спасатели не могут ни откачать химикат, ни снизить давление внутри резервуара.

Как сообщил начальник одного из подразделений пожарной службы округа Ориндж Крейг Кови, температура внутри резервуара к вечеру пятницы поднялась до 32 градусов Цельсия против 25 градусов утром. При этом точка вспышки метилметакрилата составляет около 10 градусов.

Профессор инженерных наук Университета Пердью Эндрю Уэлтон назвал наиболее вероятные сценарии развития ситуации. Наилучшим вариантом он считает охлаждение резервуара. Если это окажется невозможным, предпочтительнее контролируемая утечка, при которой химикат удастся локализовать. Наихудший сценарий — взрыв резервуара с разлетом осколков и распылением опасного вещества на большой территории.

— Мы не можем допустить, чтобы резервуар просто взорвался, — заявил Кови.

Воздействие метилметакрилата может вызывать серьезные проблемы с дыханием, потерю сознания, неврологические нарушения, а также раздражение кожи, глаз и дыхательных путей. Власти уже готовят карты возможного распространения химического облака с учетом направления ветра. Для защиты ливневой канализации и водоемов установлены специальные заграждения.

Первоначально эвакуация была объявлена в Гарден-Гроув, однако позже ее расширили на районы еще пяти городов округа Ориндж — Сайпресса, Стэнтона, Анахайма, Буэна-Парка и Вестминстера. В регионе продолжают работать эвакуационные центры.

Местный житель Марко Солано рассказал, что ситуация усилила стресс и ухудшила его хронические заболевания. По его словам, опасные химические вещества не должны храниться рядом с жилыми кварталами.

В субботу губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил режим чрезвычайной ситуации в округе Ориндж, что позволит привлечь дополнительные государственные ресурсы для помощи эвакуированным. Расположенный рядом Анахайм, где находятся парки Диснейленда, в зону обязательной эвакуации не вошел.