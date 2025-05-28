Взрыв на зернохранилище в Алматинской области: все пострадавшие скончались

В АО «АзияАгрофуд», где произошел инцидент, сделали официальное заявление.

— С глубокой болью и скорбью сообщаем, что в результате трагического инцидента, произошедшего 23 мая на территории комбикормового завода, погибли наши коллеги. Эта трагедия стала тяжёлым ударом для всей нашей компании. Мы потеряли не просто сотрудников, мы потеряли людей, чья работа, преданность и человеческие качества оставили значимый след в жизни коллектива, — говорится на сайте компании.

В компании сообщили, что помимо страховых выплат, предусмотренных законодательством и корпоративными программами, акционерное общество окажет дополнительную материальную помощь семьям погибших.

— Мы берём на себя все расходы, связанные с организацией похорон, а также обеспечим полное погашение возможных долговых обязательств наших ушедших коллег. Каждой семье будет предоставлена психологическая юридическая поддержка, также индивидуальное сопровождение по мере необходимости, — говорится в сообщении.

Ранее в управлении здравоохранения Алматинской области сообщили, что 23 мая четыре человека с тяжелыми ожогами, охватывающими до 70–80% поверхности тела, были доставлены в Карасайскую многопрофильную центральную районную больницу города Каскелен. Состояние всех пострадавших медики оценивали как крайне тяжелое. На следующий день, 24 мая, скончался 49-летний мужчина.

Отметим, что 23 мая на территории комбикормового завода АО «АзияАгроФуд» произошел взрыв мучной пыли. В результате инцидента пострадали сотрудники компании.