Взрыв на рынке в Уральске: в реанимации находятся 4 человека

В результате взрыва газового баллона на месте для убоя скота на рынке «Ел ырысы» число госпитализированных в реанимацию достигло 4-х человек, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как уточнили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО, в настоящее время трое мужчин с ожогами тела получают лечение в реанимационном отделении городской многопрофильной больницы.

— Еще 4 человека находятся в отделении политравмы. В том числе вернулся один человек, который ранее отказался от госпитализации. Один из подростков, доставленный в областную многопрофильную детскую больницу, находится в реанимации, второй — в отделении политравмы. Проведен специальный консилиум с участием главного внештатного травматолога области и руководителей указанных больниц. Также проведена совместная телемедицина с реаниматологами и комбустиологами центра медицины катастроф гг. Астаны и Алматы. Тактика лечения согласована, — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Уральске произошел взрыв газового баллона на месте для убоя скота и что один человек находится в реанимации.