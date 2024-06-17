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    12:25, 17 Июнь 2024 | GMT +6

    Взрыв на рынке в Уральске: в реанимации находятся 4 человека

    больница
    Фото: pexels.com

    В результате взрыва газового баллона на месте для убоя скота на рынке «Ел ырысы» число госпитализированных в реанимацию достигло 4-х человек, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Как уточнили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО, в настоящее время трое мужчин с ожогами тела получают лечение в реанимационном отделении городской многопрофильной больницы.

    — Еще 4 человека находятся в отделении политравмы. В том числе вернулся один человек, который ранее отказался от госпитализации. Один из подростков, доставленный в областную многопрофильную детскую больницу, находится в реанимации, второй — в отделении политравмы. Проведен специальный консилиум с участием главного внештатного травматолога области и руководителей указанных больниц. Также проведена совместная телемедицина с реаниматологами и комбустиологами центра медицины катастроф гг. Астаны и Алматы. Тактика лечения согласована, — сообщили в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что в Уральске произошел взрыв газового баллона на месте для убоя скота и что один человек находится в реанимации. 

    Теги:
    Курбан айт Уральск Регионы Казахстана Происшествия Взрыв
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Данагуль Карбаева
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