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    13:20, 16 Июнь 2024 | GMT +6

    В Уральске взрыв газового баллона произошел на месте для убоя скота — есть пострадавшие

    В Уральске взрыв газового баллона произошел на месте для убоя скота - есть пострадавшие
    Фото: МЧС РК

    Как сообщили в МЧС, в Уральске хлопок газового баллона произошел на месте для убоя скота, передает агентство Kazinform.

    Инцидент случился на одном из местных рынков. Есть пострадавшие. Пациенты с различными ожогами были доставлены в городскую многопрофильную больницу.

    По уточненной информации из-за взрыва газового баллона пострадали 10 человек, из них два подростка.

    По информации управления здравоохранения, в 09:49 ч. поступил вызов на пульт оператора 103 областной станции скорой медицинской помощи о случае взрыва на рынке «Ел Ырысы» по ул. С. Датова, в 09:54 медики были на месте.

    — На место происшествия выезжали 5 бригад скорой медицинской помощи. Всего пострадавших 10 человек (мужчины в возрасте от 27 до 67 лет), из них двое детей 2009 г. р. и 2007 г. р. Двое взрослых отказались от госпитализации. В данный момент один из пострадавших в реанимации, четверо госпитализированы в отделение травматологии, одному пациенту назначено амбулаторное лечение, двое несовершеннолетних в областной детской многопрофильной больнице, — прокомментировали в ведомстве.

    Теги:
    МЧС Уральск Регионы Казахстана Газовый баллон Происшествия Взрыв
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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