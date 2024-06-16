В Уральске взрыв газового баллона произошел на месте для убоя скота - есть пострадавшие

Как сообщили в МЧС, в Уральске хлопок газового баллона произошел на месте для убоя скота, передает агентство Kazinform.

Инцидент случился на одном из местных рынков. Есть пострадавшие. Пациенты с различными ожогами были доставлены в городскую многопрофильную больницу.

По уточненной информации из-за взрыва газового баллона пострадали 10 человек, из них два подростка.

По информации управления здравоохранения, в 09:49 ч. поступил вызов на пульт оператора 103 областной станции скорой медицинской помощи о случае взрыва на рынке «Ел Ырысы» по ул. С. Датова, в 09:54 медики были на месте.