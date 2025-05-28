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    17:46, 28 Май 2025 | GMT +5

    Взрыв на химзаводе в Китае - погибли 5 человек, 19 ранены

    По меньшей мере 5 человек погибли и 19 получили ранения в результате мощного взрыва на химическом заводе в восточном Китае, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Euronews

    Взрыв прогремел на химическом предприятии на востоке Китая
    Фото: кадр из видео

    Еще шесть человек числятся пропавшими без вести после взрыва, который произошел около полудня в промышленном районе города Вэйфан в провинции Шаньдун.
    Министерство по чрезвычайным ситуациям Китая сообщило, что на место происшествия было направлено 55 автомобилей и 232 сотрудника служб экстренного реагирования.

    По словам одного из местных жителей, взрыв был достаточно мощным, чтобы выбить окна на складе, расположенном более чем в двух милях от химической фабрики. Причина катастрофы пока не известна.

    Напомним, взрыв прогремел во вторник в цехе химического предприятия в провинции Шаньдун на востоке Китая.

    Теги:
    Китай Заводы Взрыв
    Адель Харламова
    Адель Харламова
    Автор
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