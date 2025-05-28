Взрыв на химзаводе в Китае - погибли 5 человек, 19 ранены
По меньшей мере 5 человек погибли и 19 получили ранения в результате мощного взрыва на химическом заводе в восточном Китае, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Euronews.
Еще шесть человек числятся пропавшими без вести после взрыва, который произошел около полудня в промышленном районе города Вэйфан в провинции Шаньдун.
Министерство по чрезвычайным ситуациям Китая сообщило, что на место происшествия было направлено 55 автомобилей и 232 сотрудника служб экстренного реагирования.
По словам одного из местных жителей, взрыв был достаточно мощным, чтобы выбить окна на складе, расположенном более чем в двух милях от химической фабрики. Причина катастрофы пока не известна.
Напомним, взрыв прогремел во вторник в цехе химического предприятия в провинции Шаньдун на востоке Китая.