Взорвался газовый баллон: костанайские спасатели тушили пожар в донерной

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанае горела донерная, пожарные вовремя потушили воспламенение, обошлось без жертв, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС области.

«30 октября текущего года в 13:54 поступил звонок на «101». Выяснилось, что по улице Тауелсиздик горел киоск быстрого питания, по прибытию пожарных в 13:58 было установлено, что прогремел взрыв газового баллона», - сообщили в ведомстве.

По уточненной информации ДЧС, на месте пожара, произошедшего после взрыва, обошлось без жертв и никто не пострадал.

«Пожарные вынесли второй газовый баллон, чтобы избежать следующего хлопка. Они также помогли хозяину донерной вынести имущество и ценные вещи. В ликвидации ЧС были задействованы 16 человек личного состава и 6 единиц техники. Пожар был потушен в 14:28.



