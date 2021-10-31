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    22:40, 30 Октябрь 2021 | GMT +6

    Взорвался газовый баллон: костанайские спасатели тушили пожар в донерной

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанае горела донерная, пожарные вовремя потушили воспламенение, обошлось без жертв, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС области.

    «30 октября текущего года в 13:54 поступил звонок на «101». Выяснилось, что по улице Тауелсиздик горел киоск быстрого питания, по прибытию пожарных в 13:58 было установлено, что прогремел взрыв газового баллона», - сообщили в ведомстве.

    По уточненной информации ДЧС, на месте пожара, произошедшего после взрыва, обошлось без жертв и никто не пострадал.

    «Пожарные вынесли второй газовый баллон, чтобы избежать следующего хлопка. Они также помогли хозяину донерной вынести имущество и ценные вещи. В ликвидации ЧС были задействованы 16 человек личного состава и 6 единиц техники. Пожар был потушен в 14:28.




    Теги:
    Пожар Происшествия, ЧС Костанайская область Происшествия
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