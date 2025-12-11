Взнос Президента в эндаумент-фонд поддержки казахского языка вырос в 100 раз

На мероприятии присутствовали помощник Президента Республики Казахстан — пресс-секретарь Президента Руслан Желдибай, депутаты Парламента, учредители и члены Центрального совета Международного общества «Қазақ тілі», спонсоры фонда, председатели региональных филиалов и делегаты.

Фото: Kazinform

Народный артист, учредитель общества Димаш Кудайберген, находясь в зарубежной командировке, обратился к участникам съезда с видеопоздравлением.

— Международное общество «Қазақ тілі» — одна из тех уникальных организаций, которые объединяют всех, кто искренне заботится о нашем языке, вокруг общей цели и последовательно работают над повышением его статуса. Для меня особо радостная новость — это партнерство общества «Қазақ тілі» с OpenAI. Оно открывает новые возможности для того, чтобы казахский язык нашел свое достойное место в эпоху искусственного интеллекта. Кроме того, запускается единая цифровая площадка для всех сторонников родного языка — мобильное приложение общества «Қазақ тілі». Казахский язык — это наши корни, наша сущность, наше будущее. От всей души хочу поблагодарить всех, кто трудится ради развития языка. Искренне желаю успехов в работе Международного общества «Қазақ тілі», — сказал известный певец в своем обращении.

В ходе мероприятия глава Международного общества «Қазақ тілі» Рауан Кенжеханулы подробно рассказал о работе, проделанной в рамках плана действий на 2025 год.

— Для нас одним из ключевых направлений совершенствования методики и практики преподавания казахского языка является улучшение обучающих методик в системе образования. В этом направлении проводится широкий комплекс работ. Мы организуем форумы и налаживаем прямую работу с преподавателями. Второе направление — наполнение казахского языка современным, актуальным содержанием. Мы стремимся увеличить объем детской литературы, мультфильмов, кино, а также научной и деловой литературы на казахском языке. Третье направление — интеграция языка в современные глобальные технологии и включение его в эти процессы. Если перечислять — работы действительно много, всё важно. Но, исходя из наших возможностей, мы выбрали именно эти три направления как наиболее актуальные и ведём работу по ним, — сказал он.

По словам Рауана Кенжеханулы, в этом году к 180-летию Абая Кунанбайулы академическое собрание его произведений было издано на казахском, английском, русском и китайском языках. Кроме того, были переведены и выпущены книги, призванные укрепить духовный статус родного языка.

Фото: Агыбай Аяпбергенов / Kazinform

По инициативе общества «Қазақ тілі» студии Disney и Pixar продолжили традицию дублирования своих известных фильмов на казахский язык. В этом году такие популярные картины, как «Белоснежка», «Элио», «Лило и Стич», «Зверополис 2», обновили рекорды по кассовым сборам. Так, анимационный фильм «Зверополис 2», представленный 27 ноября, уже в первую неделю собрал 15,5% от общих доходов в Казахстане и Центральной Азии благодаря казахской версии.

— Мы предложили студиям Disney и Pixar найти спонсора в Казахстане и дублировать на казахский язык фильмы с яркими, интересными персонажами для детей. Рассмотрев предложение впервые в своей истории Disney и Pixar за собственные средства выполнили дубляж на казахский язык одновременно с крупнейшими мировыми языками и представили его зрителям. В мире таких языков — около тридцати. Это значит, что ведущие голливудские студии включили казахский язык в число языков, на которых премьера проходит в один день по всему миру. Для нас это огромная честь и одновременно большая ответственность, — подчеркнул руководитель общества.

Работа по методической поддержке преподавания предметов «Казахский язык» и «Казахская литература» в системе образования продолжается. В Алматы, Карагандинской области и области Абай были проведены форумы с участием около двух тысяч учителей этих предметов, что позволило существенно расширить профессиональное сообщество педагогов.

В этом году впервые совместно с Международным общественным фондом «Білім-Инновация» была организована республиканская интеллектуальная олимпиада «Ана тілі». В ней приняли участие 5 000 школьников из всех регионов страны, а в финальный этап прошли 64 команды. Восемь победителей получили гранты ведущих высших учебных заведений. Кроме того, продолжилась работа творческой олимпиады «Жарқын болашақ», по итогам которой талантливым учащимся также были предоставлены образовательные гранты.

— Благодаря олимпиаде и казахскому языку около 40- детей, выросших в иноязычной среде, получили путевку в большое будущее. Мы намерены продолжать эту работу, — подчеркнул Рауан Кенжеханулы.

Для усиления адаптации казахского языка к новому технологическому этапу был запущен проект «Жаңа сөз» («Новое слово»). Реализуемая на платформе til.kz инициатива направлена на создание национальных аналогов новых явлений и понятий, а также на активное вовлечение общества в процесс словообразования.

В этом году также стартовал проект «Слово года — 2025». В его рамках были определены слова, широко употреблявшиеся в обществе, средствах массовой информации и социальных сетях. Согласно результатам опроса, самым часто используемым словом стало «искусственный интеллект», самым популярным заимствованным словом — «чатбот», новым словом — «сұхбаткер» («интервьюируемый»), а самой распространенной цитатой — выражение «каждый день — новая возможность».

Совместно с центром «Тіл-Қазына» имени Шайсултана Шаяхметова был проведен проект «Ұлттық диктант» («Национальный диктант»). В культурно-просветительской акции в онлайн- и офлайн-форматах приняли участие около 300 тысяч человек. Этот показатель наглядно свидетельствует о росте общественного интереса к культуре письменной грамотности.

Одной из крупнейших инициатив на пересечении языка и технологий стало соглашение между Международным обществом «Қазақ тілі» и компанией OpenAI о развитии возможностей ChatGPT на казахском языке. Документ был подписан во время официального визита Главы государства в США. В ходе переговоров были обсуждены вопросы увеличения объема данных на казахском языке, повышения точности моделей и интеграции качественного образовательного контента.

Для формирования единого цифрового пространства для членов общества «Қазақ тілі» было разработано мобильное приложение Qazaq Tili Qogamy. Через приложение любой желающий может присоединиться к сообществу, получить скидки на услуги партнерских компаний и оформить бесплатную подписку на платформу KITAP. Часть средств от подписки направляется в фонд Qazaq Tili Endowment и используется для реализации языковых проектов.

Основанный в 2023 году фонд Qazaq Tili Endowment продолжает играть важную роль в обеспечении долгосрочной устойчивости Общества. После первоначальной поддержки со стороны Главы государства инициативу подхватили крупные предприниматели и компании. На сегодняшний день в фонд собрано более 700 миллионов тенге. Средства фонда не расходуются, а инвестиционный доход в этом году составил 80 миллионов тенге, что значительно укрепило финансовую независимость Общества.

Эндаумент-фонд Общества «Қазақ тілі» был создан в 2023 году для формирования устойчивой финансовой основы, необходимой для системной и стабильной работы по развитию и поддержке государственного языка.

Первым эту инициативу поддержал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, перечисливший в качестве взноса 7 миллионов тенге. Инициативу Главы государства затем поддержали известные казахстанские предприниматели и сторонники казахского языка.

В апреле этого года стало известно, что акционеры Lancaster Group — Берік Каниев, Гаухар Каппарова и Юрий Пак — приняли решение выделить фонду Qazaq Tili Endowment 200 миллионов тенге.