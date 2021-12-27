Взлеты и падения – калейдоскоп казахстанского спорта в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 2021 год вышел очень противоречивым для казахстанского спорта. Корреспондент МИА «Казинформ» расскажет о наиболее важных событиях для казахстанского спорта в 2021 году.

На Олимпиаде-2020 , которая была проведена в 2021 году, Казахстан занял итоговое 83-е место в общем медальном зачете. Впервые за всю историю страна осталась без золотых медалей, что не соответствовало ожиданиям болельщиков.

Однако настоящим бальзамом на раны казахстанских любителей спорта стало выступление национальной сборной по футзалу на чемпионате мира. Наши футзалисты произвели фурор на мундиале, став фактически главной сенсацией всего турнира. Напомним, сборная Казахстана уверенно вышла из группы, опередив Венесуэлу, Коста-Рику и Литву. Далее наши спортсмены сломили сопротивление Таиланда и Ирана и вышли в полуфинал, где в драматичной, упорной и равной игре уступили португальцам. Матч за третье место казахстанцы также уступили бразильцам, однако даже четвертое место можно считать историческим событием и грандиозным успехом для национальной команды.

В отборочном турнире на чемпионат мира-2022 по футболу Казахстан дважды сыграл вничью с сильной сборной Украины, которая очень неплохо показала себя на минувшем Евро-2020. Еще одну боевую ничью себе в актив Казахстан занес в Боснии. Сыграть аналогичным образом с остальными участниками квинтете не получилось, а потому, набрав 3 очка, наша сборная вновь осталась последней. Тем не менее, эти три игры казахстанцы провели на очень хорошем уровне, подарив своим болельщикам надежду на то, что когда-нибудь наша сборная сможет претендовать на участие в больших турнирах.

Жанибек Алимханулы защитил свой пояс чемпиона WBO Global. В целом, целый ряд казахстанских профессионалов, таких как Данияр Елеусионов, Жанкош Тураров, Садриддин Ахмедов и другие, одержали свои дежурные победы на ринге. Отдельно остановимся на победе Ж. Алимханулы над известным боксером, экс-чемпионом мира Хассаном Н’Дамом Н’Жикамом. Эта победа позволила казахстанцу не только защитить свой пояс, но и укрепиться в статусе обязательного претендента на титул WBO, которым владеет американец Деметриус Андраде.

Казахстанка Нилуфар Раимова стала победительницей юниорского чемпионата мира по женской борьбе в Уфе. Девушка-борец из Казахстана победила в финале итальянку Аврору Руссо. Особую важность этой победе придает тот факт, что это золото стало первым для Казахстана за последние 13 лет. В последний раз золотые медали данного первенства выигрывала Элеонора Абуталипова.

Чемпионат мира по боксу-2021 в Белграде. В столице Сербии казахстанским мастерам кожаной перчатки удалось хотя бы частично реабилитироваться за не самое удачное выступление на Олимпиаде в Токио. В частности, Сакен Бибосынов и Темиртас Жусупов стали победителями чемпионата, серебряные медали выиграли Махмуд Сабырхан и Серик Темиржанов, бронзовую – Аблайхан Жусупов.

Богатым на события выдался 2021 год для бойцов UFC из Казахстана. очередную победу решением судей одержал Дамир Исмагулов над бразильцем Рафаэелем Алвесом. По два боя в этом году под эгидой промоушена в 2021 году провели Сергей Морозов и Жалгас Жумагулов. Первый проиграл удушающим приемом Умару Нурмагомедову (младший брат Хабиба Нурмагомедова), а затем решением судей взял верх над Халидом Тахой. «Жако» сумел одержать первую победу в промоушене над Джеромом Риверой, а затем проиграл ангольцу Манелу Капе. Успела порадовать фанатов в уходящем году и Мария Агапова, которая вышла в октагон впервые с момента поражения Шейне Добсон. Казахстанка победила сабмишном Сабину Мазо.

Второе поражение в профессиональной карьере потерпела Фируза Шарипова. Но проиграла казахстанка не абы кому, а чемпионке мира из Ирландии Кэти Тейлор, которая пока идет без поражений. Как рассказала после боя сама Фируза, в целом боем она осталась довольно. Одной из причин поражения, по мнению боксерши, стала ограниченная по времени подготовку к титульному поединку.