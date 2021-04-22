Взлетно-посадочную полосу реконструируют в аэропорту Ушарала

УШАРАЛ. КАЗИНФОРМ – В Алматинской области планируется реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта Ушарал, передает МИА «Казинформ».

«В связи с растущей потребностью внутреннего туризма акиматом Алматинской области инициирована реконструкция и удлинение искусственной взлетно-посадочной полосы аэропорта Ушарал, что позволит принимать среднемагистральные реактивные воздушные суда A-320, B-757, B-737, CRJ 200, Embraer 190, эксплуатируемые казахстанскими авиакомпаниями. На реконструкцию взлетно-посадочной полосы правительством выделены средства в размере 4,7 млрд тенге. Заказчиком проекта выступает акимат Алматинской области. Работы будут вестись в летнее время.

На период реконструкции предусмотрено устройство грунтовой ВПП для приема воздушных судов АН-24, L-410, что позволит обеспечить бесперебойную работу аэропорта во время закрытия на ремонт искусственной взлетно-посадочной полосы», - сообщила пресс-служба Комитета гражданской авиации РК в Telegram.

Как отметили в ведомстве, модернизация наземной инфраструктуры аэропорта Ушарал даст мультипликативный эффект для развития туризма на побережье озера Алаколь.

«На время реконструкции планируется увеличение ж/д сообщения. С 17 июня 2021 года с периодичностью 3 раза в неделю начнет движение новый пассажирский поезд сообщением Алматы – Достык (10 вагонов в составе). В летний период из г. Нур-Султан будут увеличены составы существующих пассажирских поездов №258/257 и №54/53 «Нур-Султан-Достык» на 2 и более плацкартных вагона каждый. Также продолжается реконструкция республиканской автомобильной дороги Талдыкорган - Калбатау - Усть-Каменогорск до уровня автомагистрали I категории», - дополнили в КГА.

Ранее сообщалось о том, что на реконструкцию взлетно-посадочной полосы закроют в аэропорт в Урджаре в Восточно-Казахстанской области.