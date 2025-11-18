В ЗКО сельчане неделю остаются без воды

Как сообщили жители в социальной сети, в этих двух населенных пунктах уже неделю нет питьевой воды.

— В селе Жаман пытаются запустить работу скважины, но пока безрезультатно. Воду подвозят, но этого недостаточно. Чем поить скот? — жалуются сельчане.

По словам других жителей, вода расходуется без учета. Люди поят скот питьевой водой. Для водопоя есть подземный колодец и хоть немного воды в реке Уленты. Если не расчистить колодец, оба села могут столкнуться с серьезным дефицитом воды. Электролинии в селе Жаман устарели. До 2015 года жители Сайкудыка возили воду из села Жубан.

В связи с этим вопросом корреспондент агентства Kazinform направил официальный запрос в акимат Акжаикского района.

По данным акимата, сейчас ведутся работы по восстановлению скважин.

Одна из скважин, подключённая к водонапорной башне, очищена, идёт накопление питьевой воды. Все необходимые материалы для подключения второй скважины доставлены, работы по её запуску продолжаются.

— На сегодняшний день воду подадут по графику в зависимости от уровня воды в резервуаре. Также на время проведения работ организован подвоз питьевой воды для населения. После очистки и запуска второй скважины вода будет подаваться в штатном режиме, — говорится в официальном ответе.

Аким района Мурат Сердалин сообщил, что специалисты уже несколько дней работают на месте.