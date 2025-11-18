РУ
    09:50, 18 Ноябрь 2025 | GMT +5

    В ЗКО сельчане неделю остаются без воды

    В Западно-Казахстанской области в сельском округе Курайлысай Акжаикского района возникли перебои с обеспечением питьевой водой в селах Жубан и Сайкудык, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили жители в социальной сети, в этих двух населенных пунктах уже неделю нет питьевой воды.

    — В селе Жаман пытаются запустить работу скважины, но пока безрезультатно. Воду подвозят, но этого недостаточно. Чем поить скот? — жалуются сельчане.

    По словам других жителей, вода расходуется без учета. Люди поят скот питьевой водой. Для водопоя есть подземный колодец и хоть немного воды в реке Уленты. Если не расчистить колодец, оба села могут столкнуться с серьезным дефицитом воды. Электролинии в селе Жаман устарели. До 2015 года жители Сайкудыка возили воду из села Жубан.

    В связи с этим вопросом корреспондент агентства Kazinform направил официальный запрос в акимат Акжаикского района.

    По данным акимата, сейчас ведутся работы по восстановлению скважин.

    Одна из скважин, подключённая к водонапорной башне, очищена, идёт накопление питьевой воды. Все необходимые материалы для подключения второй скважины доставлены, работы по её запуску продолжаются.

    — На сегодняшний день воду подадут по графику в зависимости от уровня воды в резервуаре. Также на время проведения работ организован подвоз питьевой воды для населения. После очистки и запуска второй скважины вода будет подаваться в штатном режиме, — говорится в официальном ответе.

    Аким района Мурат Сердалин сообщил, что специалисты уже несколько дней работают на месте.

    — Никто не останется без воды. Мы подвозим людям воду. Вызваны специалисты из ТОО «Батыс Су Арнасы» Уральска. Скважины эксплуатируются уже давно и из-за снижения уровня воды объем уменьшился. Сейчас прилагаются все усилия, чтобы восстановить их работу, — сказал М. Сердалин.

