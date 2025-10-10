В ЗКО будет реализовано 14 крупных инвестиционных проектов

Президент РК Касым-Жомарт Токаев во время встречи с Председателем КНР Си Цзиньпином отметил: «Китай является крупнейшим торговым партнёром Казахстана. Реализуются совместные масштабные проекты».

Инвесторы из соседней страны намерены вложить свыше 134 миллиардов тенге в ряд стратегически важных сфер — энергетику, сельское хозяйство и здравоохранение. Между сторонами уже достигнуты конкретные договоренности. В ближайшие дни стартует строительство двух заводов, для которых оборудование уже отправлено из китайского города Вэйфан в Казахстан.

Фото: акимат ЗКО

В первую очередь на территории индустриальной зоны будет построена газовая электростанция мощностью 34 мегаватта. Этот проект направлен на обеспечение будущих производственных объектов стабильной энергией. Одновременно начнется строительство завода по переработке нефтяных катализаторов.

На церемонии отправки первых контейнеров с оборудованием присутствовала делегация во главе с акимом Западно-Казахстанской области Нариманом Турегалиевым.

— Как подчеркнул Глава государства, мы должны уйти от сырьевой зависимости, уделяя особое внимание развитию перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства и производства. Реализация этих проектов придаст мощный импульс развитию экономики региона, — отметил Нариман Турегалиев.

Фото: акимат ЗКО

Реализацией всех 14 проектов в регионе займется единый консорциум, в состав которого входят несколько компаний, инвестирующих не только в энергетику, но и в агротехнику, нефтяную отрасль, строительство и здравоохранение. Рабочая группа ЗКО посетила комплекс предприятий в провинции Шаньдун, где ознакомилась с современными технологиями.

Генеральный директор китайской компании «VEGA Power» Гэ Цзянь сообщил, что проект будет реализован поэтапно, и уже на первом этапе инвестиции составят 30 миллионов долларов США. Он также отметил, что в Казахстан уже отправлены первые пять контейнеров с оборудованием и что после полного ввода проекта в эксплуатацию будет выпускаться более 10 видов продукции.

Фото: акимат ЗКО

Во время встречи с инвесторами аким области обозначил ключевые требования: компании должны быть зарегистрированы в регионе, налоговые поступления должны направляться в местный бюджет, на предприятиях необходимо трудоустраивать местные кадры. Кроме того, подготовка и обучение специалистов будут проводиться за счет инвесторов.

Помимо этого, регион намерен укреплять сотрудничество с Китаем в сфере медицины. С этой целью в рамках визита делегация посетила медицинский центр iKang Guobin Checkup Center, где ознакомилась с современными методами и инновациями по оказанию медицинских услуг в китайской системе здравоохранения.

Фото: акимат ЗКО

Отметим, что по итогам первого полугодия текущего года Западно-Казахстанская область заняла третье место в республике по объему прямых иностранных инвестиций.

Данное мероприятие прошло при поддержке Посольства Республики Казахстан в Китайской Народной Республике.