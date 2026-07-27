В Жанаозене кандидаты от партии «Әділет» встретились с нефтяниками и молодежью

Жанаозен стал очередной точкой в предвыборном маршруте партии «Әділет». На встречах с нефтяниками, профсоюзами и местной молодежью кандидаты в депутаты Курултая представили партийную программу «Әділетті болашақ үшін», передает корреспондент агентства Kazinform.

Кандидаты посетили производственную базу нефтегазодобывающего управления № 2 (НГДУ № 2) АО «Озенмунайгаз» в Жанаозене. Главной задачей компании является непосредственная добыча нефти и газа, а также обслуживание скважин на закрепленных за ним участках крупнейших месторождений региона — Узень и Карамандыбас.

Фото: партия «Әділет»

— Если раньше главной задачей считалась добыча нефти, то сегодня на первый план выходят ее глубокая переработка, выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью и внедрение передовых технологий, — отметили кандидаты в депутаты Курултая, обсуждая с работниками отрасли вопросы глубокой переработки нефти.

Фото: партия «Әділет»

От вопросов производства штаб перешел к теме будущего региона — встрече с молодежью, для которой во Дворце школьников «Bolashaq Sarayi», построенном по поручению Главы государства, обсудили занятость, образование, жилье, профессиональный рост и внедрение современных технологий.

Особое внимание было уделено цифровым навыкам. Представляя молодежный блок, Айбек Дадебай отметил, что обучение основам искусственного интеллекта должно начинаться уже со школьной скамьи, и рассказал, что благодаря программе AI-Sana каждый выпускник получит возможность овладеть современными технологиями.

Фото: партия «Әділет»

Логичным продолжением темы стал разговор о связи образования с реальным производством. Кандидат в депутаты Курултая Лаура Карабасова подчеркнула, что одних цифровых компетенций недостаточно — не менее важно, чтобы обучение с самого начала было привязано к практике. По ее словам, к 2031 году не менее 45% колледжей страны должны перейти на дуальную модель обучения, чтобы студенты получали практический опыт прямо на предприятиях.

— Мы предлагаем выстроить тесное взаимодействие с предприятиями и определить опорные производства, где студенты смогут проходить практику с последующим трудоустройством. Не менее важно формировать культуру уважения к человеку труда и достойной оценки честной работы совместно с работодателями, — отметила Лаура Карабасова.

Тему социальных гарантий для молодежи продолжил кандидат в депутаты Курултая Аят Сугирбай, представивший предложения по совершенствованию системы социальной поддержки. По его словам, при оказании господдержки важно исключить иждивенчество.

— Задача социальной поддержки — не формировать зависимость, а помогать человеку реализовать свой потенциал. Для этого партия предлагает внедрить справедливую систему оценки благополучия каждой семьи, создать единую цифровую платформу социальной защиты и перевести назначение социальных выплат в проактивный формат, — подчеркнул Аят Сугирбай.

Актуальность этих предложений для региона подтвердила директор Молодежного научно-исследовательского центра Гулисхан Нахбаева, представившая социологический контекст. Она привела данные исследований, согласно которым из шести миллионов молодых казахстанцев именно молодежь Мангистауской области сильнее всего ориентирована на традиционные семейные ценности и с уверенностью смотрит в будущее — так ответили 83% опрошенных.

Напомним, программа партии «Әділетті болашақ үшін», в которой заявлено семь флагманских целей, была опубликована 23 июля. 24 июля предвыборный штаб побывал в Туркестане.

Изготовлено: Пресс-служба партии «Әділет».

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