В Жамбылской области стартовала экологическая акция «Таза аула. Таза өлке. Таза ел!»
Она проходит в рамках республиканской масштабной экологической кампании «Таза Қазақстан», передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат области.
Областная акция стартовала с посадки деревьев в Таразе на территории Дома культуры имени Ы. Дукенулы. Также в областном центре и в Жуалынском районе состоится конкурс «Таза аула, таза көше».
Экологические мероприятия планируется провести в Таразе и во всех районах региона в течение 5-ти недель. Каждое из них посвящено определенной тематике.
Во время первой недели «Таза өлке» жители населенных пунктов, общественники, сотрудники организаций уберут дворы в своей местности.
Так, сегодня во всех населенных пунктах Таласского района области ведутся работы по уборке. Планируется задействовать два грузовых автомобиля и охватить около 150 человек. Кроме того, свою лепту внесут около 30 волонтеров. В ходе акции будет приведено в порядок 236 дорожных знаков, 27 остановок и 360 столбов.
Вторая неделя «Киелі мекен» будет посвящена благоустройству территории историко-культурных памятников.
Третья неделя «Жасыл аймақ» включает посадку саженцев и побелку деревьев.
В течение четвертой недели «Өнегелі ұрпақ» в области планируется уборка и благоустройство дворов ветеранов и территорий домов престарелых.
Во время заключительной, пятой недели «Мөлдір бұлақ» от мусора очистят окрестности рек и озер.
Жители Шу проведут субботник на территории парка железнодорожников. В Сарысуском районе активные граждане соберутся для субботника на центральной площади и на берегу озера Комсомол.
Особое внимание во время акции будет уделено очистке и благоустройству арыков и каналов в области.
Активное участие в акции «Таза Қазақстан» также будут принимать отряды «Жас ұлан» и «Жасыл ел».