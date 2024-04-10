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    13:13, 10 Апрель 2024 | GMT +6

    В Жамбылской области стартовала экологическая акция «Таза аула. Таза өлке. Таза ел!»

    экологическая акция
    Фото: акимат Жамбылской области

    Она проходит в рамках республиканской масштабной экологической кампании «Таза Қазақстан», передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат области.

    Областная акция стартовала с посадки деревьев в Таразе на территории Дома культуры имени Ы. Дукенулы. Также в областном центре и в Жуалынском районе состоится конкурс «Таза аула, таза көше».

    экологическая акция
    Фото: акимат Жамбылской области

    Экологические мероприятия планируется провести в Таразе и во всех районах региона в течение 5-ти недель. Каждое из них посвящено определенной тематике.

    Во время первой недели «Таза өлке» жители населенных пунктов, общественники, сотрудники организаций уберут дворы в своей местности.

    экологическая акция
    Фото: акимат Жамбылской области

    Так, сегодня во всех населенных пунктах Таласского района области ведутся работы по уборке. Планируется задействовать два грузовых автомобиля и охватить около 150 человек. Кроме того, свою лепту внесут около 30 волонтеров. В ходе акции будет приведено в порядок 236 дорожных знаков, 27 остановок и 360 столбов.

    экологическая акция
    Фото: акимат Жамбылской области

    Вторая неделя «Киелі мекен» будет посвящена благоустройству территории историко-культурных памятников.

    экологическая акция
    Фото: акимат Жамбылской области

    Третья неделя «Жасыл аймақ» включает посадку саженцев и побелку деревьев.

    В течение четвертой недели «Өнегелі ұрпақ» в области планируется уборка и благоустройство дворов ветеранов и территорий домов престарелых.

    Во время заключительной, пятой недели «Мөлдір бұлақ» от мусора очистят окрестности рек и озер.

    Жители Шу проведут субботник на территории парка железнодорожников. В Сарысуском районе активные граждане соберутся для субботника на центральной площади и на берегу озера Комсомол.

    Особое внимание во время акции будет уделено очистке и благоустройству арыков и каналов в области.

    Активное участие в акции «Таза Қазақстан» также будут принимать отряды «Жас ұлан» и «Жасыл ел».

    Теги:
    Акции Регионы Жамбылская область Экология Акимат
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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