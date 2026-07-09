В Жамбылской области перегруженные фуры получили штрафы на 148 млн тенге

Пока на ремонт улиц и трасс направляют миллиарды, дорожники пытаются остановить одну из причин их быстрого износа, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Жамбылской области за пять месяцев 2026 года водителей и перевозчиков тяжеловесного транспорта оштрафовали больше чем на 148 млн тенге. Речь идет о фурах и большегрузах, которые превышают допустимые весовые параметры и тем самым ускоряют разрушение дорог.

Такие машины особенно заметны на загруженных направлениях, где идет активная перевозка грузов. Чем тяжелее транспорт, тем быстрее покрытие получает колею, трещины и просадки. В итоге дороги, на ремонт которых тратятся бюджетные средства, могут требовать новых вложений значительно раньше срока.

По данным управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области, часть нарушений выявили на передвижных постах транспортного контроля. За январь–май там составили 71 административный протокол. Общая сумма штрафов достигла 34,5 млн тенге, из которых 30,9 млн тенге уже взысканы в бюджет.

Еще больше нарушений зафиксировали автоматизированные измерительные станции. Они работают без остановки транспорта и определяют весовые параметры машин в движении. По их данным вынесено 700 предписаний со штрафами на 113,8 млн тенге. По 605 из них в бюджет уже поступило 89,8 млн тенге.

В регионе намерены расширять такую систему контроля. Автоматические измерительные комплексы планируют установить еще на девяти участках дорог местного значения, где интенсивно ездят большегрузы.

Кроме того, 11 комплексов хотят разместить на подъездах к Таразу. Это должно усилить контроль за грузовым транспортом, который заезжает в областной центр и выезжает из него.

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