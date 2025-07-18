В Западном Казахстане в ДТП сгорел автомобиль: погибли четыре человека

По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet Aveo, пытаясь обогнать грузовик «КамАЗ», не справился с управлением и врезался в его заднюю часть. В результате удара в легковом автомобиле возник пожар, и он сгорел.

— На месте происшествия погибли водитель Chevrolet Aveo и три пассажира. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса РК, начато досудебное расследование. Назначены соответствующие экспертизы. Департамент полиции Западно-Казахстанской области призывает строго соблюдать правила дорожного движения, — сообщили в ведомстве.

Напомним, с начала года в Алматинской области было зарегистрировано 1447 дорожно-транспортных происшествий, сотрудники полиции выявили почти 110 тысяч нарушений ПДД.