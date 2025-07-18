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    10:53, 18 Июль 2025 | GMT +5

    В Западном Казахстане в ДТП сгорел автомобиль: погибли четыре человека

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Западно-Казахстанской области, происшествие зарегистрировано 17 июля около 15:00 на 64-м километре трассы Уральск — Озинки, в районе села Усихино Байтерекского района, передает корреспондент агентства Kazinform.

    огонь, взрыв, пламя
    Фото: freepik.com

    По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet Aveo, пытаясь обогнать грузовик «КамАЗ», не справился с управлением и врезался в его заднюю часть. В результате удара в легковом автомобиле возник пожар, и он сгорел.

    — На месте происшествия погибли водитель Chevrolet Aveo и три пассажира. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса РК, начато досудебное расследование. Назначены соответствующие экспертизы. Департамент полиции Западно-Казахстанской области призывает строго соблюдать правила дорожного движения, — сообщили в ведомстве.

    Напомним, с начала года в Алматинской области было зарегистрировано 1447 дорожно-транспортных происшествий, сотрудники полиции выявили почти 110 тысяч нарушений ПДД.

    Теги:
    ДТП ЗКО Регионы Происшествия Авто Западно-Казахстанская область
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
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