Взаимоуважение, чистота и закон: для чего нашему обществу нужны новые ценности, рассказал Карин

Первый заместитель руководителя Администрации Президента Ерлан Карин на странице в Facebook высказался о формировании новой общественной этики, культуры поведения и личной ответственности граждан, передает Kazinform.

Ерлан Карин подчеркнул, что развитие внутренней культуры общества является одним из ключевых условий дальнейшего развития страны.

— Сегодня разного рода конфликты в обществе возникают не из-за объективных противоречий, а вследствие элементарного отсутствия культуры поведения, проявлений невоспитанности и пренебрежения нормами приличия, — написал Карин.

Именно поэтому, считает он, что формирование новой общественной этики сегодня становится одной из важнейших государственных задач.

По его словам, предотвратить конфликты в обществе можно прежде всего через развитие личной культуры каждого человека — это уважение к окружающим, добросовестное отношение к своему делу, соблюдение закона, поддержание чистоты и общественного порядка.

Ерлан Карин также подчеркнул, что изменение общественных привычек и повышение качества нации невозможно обеспечить лозунгами или идеологическими кампаниями. По его мнению, добиться устойчивых изменений можно только последовательной реализацией конкретных практических мер. Неслучайно Глава государства уделяет этому вопросу особое внимание.

В этой связи он напомнил, что по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева в Казахстане уже реализуется комплекс системных мер. В частности, в школах внедрена единая воспитательная программа «Адал азамат», принят закон о противодействии вандализму, усилена защита природных объектов, введены нормы, регулирующие сокрытие лица в общественных местах, установлен запрет на нецензурную брань в общественных местах, ужесточены требования к соблюдению правил дорожного движения, а также предусмотрена ответственность за унижение чести и достоинства граждан в социальных сетях.

Отдельно Карин отметил роль правовых механизмов в формировании новой общественной этики. В качестве примера он привел работу МВД, которое стало открыто привлекать к ответственности пользователей социальных сетей, совершающих ради хайпа противоправные и вызывающие поступки, а также авторов опасных пранков. По его мнению, такая практика станет уроком для других потенциальных нарушителей.