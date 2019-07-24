Взаимодействие с НПО обсудили в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестане состоялось первое в 2019 году заседание Совета по взаимодействию с неправительственными организациями при акимате Туркестанской области. Совещание открыл и вел руководитель областного управления внутренней политики, заместитель председателя совета Бейсенбай Тажибаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

На повестку дня было вынесено рассмотрение итогов работы по государственному заказу за 2018 год и первое полугодие 2019 года заместителя руководителя областного управления координации занятости и социальных программ М.Есимова, заместителя акима города Кентау С.Расула, начальника Сарыагашского районного отдела внутренней политики А.Козыбаева, заместителя акима Отрарского района П.Жаппаркулова.

Нужно отметить, на сегодня в Туркестанской области зарегистрировано 121 общественное объединение. В области работают филиалы 6 республиканских партий («NurOtan», «Ақжол», «Ауыл», «Коммунистическая народная партия Казахстана», «Общенациональная социал-демократическая партия», «Бірлік»).

В этом году главная направленность государственного заказа в области - центр гражданских инициатив, поддержка граждан с ограниченными возможностями, экология, туризм, религия и другие. Это большая поддержка для неправительственных организаций.

«Активность гражданского общества поднимается на новый уровень. Эти шаги напрямую влияют на повышение эффективности работы местной исполнительной власти. Особенно активность и помощь от неправительственных организаций требуется в реализации проектов, направленных на решение социальных проблем. Например, для того, чтобы заключить договора с жителями домов, пострадавших от ЧС в Арыси, выслушать их вопросы, помочь в их решении, в сектор отправились активисты. Они внесли особый вклад в распределение гуманитарной помощи. Такая гражданская активность, направленная на реализацию общих целей населения и власти, способствует развитию государства, сохранению стабильности. Эту эффективную систему, использовавшуюся в сложный период, будем применять и в других районах. Помимо этого, некоторые неправительственные организации занимаются проблемами граждан с ограниченными возможностями, другие - поднимают вопросы экологии, проблемы потребителей. Работают НПО и по другим направлениям. Поэтому только при тесном взаимодействии с неправительственными организациями мы сможем стать общественной силой и добиться результатов», - отметил руководитель управления внутренней политики Туркестанской области Б.Тажибаев.

Председатель Ассоциации объединения юридических лиц «Гражданский Альянс» Туркестанской области Шарипбек Жамалбекулы остановился на необходимости усовершенствования проекта по организации и развития гражданского центра для оказания поддержки неправительственным организациям, повышения потенциала районных информационных ресурсных центров, включения в единую базу имеющихся в области более 700 НПО.

На заседании, главная цель которого - установление эффективного сотрудничества между госорганами и неправительственными организациями, председатель общественного объединения «Береке» Р.Абдуллаева, председатель общественного объединения «ЭКО Атамекен» Г.Ниязова, председатель общественного объединения «Жалын» К.Керимбеков, председатель областного общественного объединения «Союз Чернобыль» Б.Аширбаев говорили о необходимости усиления работы по обучению и оказанию консультаций активистам, неправительственным организациям, инициативным группам, финансирования в рамках социального заказа самых необходимых сфер общества, обеспечения открытости и прозрачности, установления общественными организациями в районах тесной связи с жителями.

Следующие заседания Совета по взаимодействию с неправительственными организациями при акимате Туркестанской области пройду в городах и районах.