Взаимодействие с государством в Казахстане будет осуществляться только онлайн - Багдат Мусин

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы начал свою работу V юбилейный Международный цифровой форум «Digital Almaty: цифровое партнерство в новой реальности». Главной темой форума станут современные глобальные вызовы развития индустрии инновационных технологий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На торжественном открытии форума с приветственными словами выступили министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин и аким Алматы Ерболат Досаев.

«Алматы является столицей IT-индустрии в Казахстане. Большинство IT-компаний нашей страны расположены именно здесь. Сегодня мы будем говорить о текущей ситуации на рынке, о будущем, о планах, но больше всего мы будем говорить о человеке – вернее о казахстанцах, которые задают мировые тренды, о казахстанцах, которые развивают рынок и о всех нас, кому IT помогает решать многие задачи и создает максимально комфортные условия жизни. Именно поэтому мы проводим активную работу по цифровой трансформации не только отраслей экономики или общих процессов, мы поняли важность реинжиниринга бизнес процессов всех этапов жизненного цикла гражданина и сейчас работаем над этим», - сказал на открытии Багдат Мусин.

Он отметил, что Министерством детально пересматриваются наиболее востребованные среди населения жизненные ситуации для того, чтобы создать Invisible Government.

«Казахстанцам не нужно будет никуда ходить и взаимодействие с государством будет осуществляться только онлайн, на базе мобильного приложения eGov. Это было озвучено и в поручении Президента нашей страны Касым-Жомарта Кемельевича», - отметил он.

По его словам, одним из ключевых приоритетов Министерства является развитие IT-отрасли. В Казахстане имеются более 10 тысяч IT-компаний и 150 тысяч занятых в отрасли.

Аким города Ерболат Досаев добавил, что Алматы как крупнейший мегаполис Казахстана уверенно двигается в фарватере цифровых трансформаций. Уровень проникновения цифровизации в Алматы является одним из самых высоких в Казахстане: на сегодня в городе 96 % государственных услуг оказываются в цифровом формате и этот показатель постоянно растет.

«Одним из семи основных приоритетов в принятой Программе развития города является создание «Алматы – Смарт-сити». Уже к осени текущего года планируется начало создания «цифрового двойника» города по аналогии с такими мегаполисами, как Сингапур и Шанхай. Важными проектами для дальнейшего развития Алматы являются и другие системные платформенные решения, которые позволят улучшить управление городом. Это Единое хранилище данных города, Единая платформа геоаналитики. Единая система видеомониторинга уже в этом году покроет до 80 % Алматы. И это не цифровизация ради цифровизации, а прежде всего создание комфортной городской среды и обеспечение безопасности наших горожан и гостей города», - сказал градоначальник.

В программе «Digital Almaty» – 29 панельных сессий, на которых выступят более 150 спикеров, представляющих международное и казахстанское IT-сообщество. В первый день участники дискуссий обсудят индустрию цифрового майнинга в Казахстане, цифровую трансформацию государственного управления, перспективы развития криптобирж, вопросы кибербезопасности и технологии в сфере образования.

Второй день форума начнется с пленарного заседания, в работе которого примут участие главы правительств стран ЕАЭС. А в ходе панельных сессий во второй день участники форума обсудят развитие технопарков, тренды корпоративных инноваций, вопросы регулирования данных на цифровых рынках, креативные индустрии и цифровизацию для общественного блага.

Ранее сообщалось, что премьер-министры стран ЕАЭС также примут участие в пленарной сессии пятого юбилейного форума Digital Almaty и ознакомятся с международной выставкой цифровых проектов.

Фото пресс-службы акимата